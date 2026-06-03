Thông tin đến người dân về việc triển khai dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ dự kiến được xây dựng tại tư khoảng 600 tỷ đồng (tổ 1, phường Hòa Bình

Chiều 3/6, UBND phường Hòa Bình phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị thông tin về việc triển khai dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình và hơn 40 hộ dân trong khu vực quy hoạch dự án.

Quang cảnh hội nghị.

Theo quyết định phê duyệt, dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và được thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029.

Quy mô dự án hướng tới đầu tư xây dựng mới đồng bộ và mua sắm trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.600 học sinh. Ngôi trường mới được định hướng xây dựng theo mô hình giáo dục toàn diện với đầy đủ các khu chức năng đồng bộ.

Dự án được quy hoạch xây dựng tại khu đất rộng 4,38 ha tại đường Trương Hán Siêu (tổ 1, phường Hòa Bình). Sau quá trình rà soát vị trí, ngày 29/4/2026, UBND tỉnh đã có văn bản số 7286/UBND thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai dự án. Hiện nay, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang tập trung nhân lực phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành công tác trình thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào Quý III/2026.

Các hộ dân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các hộ dân phát biểu nhiều ý kiến ghi nhận ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đối với sự phát triển giáo dục. Bên cạnh đó, người dân mong muốn dự án có quy hoạch rõ nét, thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định; khảo sát kỹ vị trí, địa hình; đồng thời có chính sách bồi thường thỏa đáng, công khai, minh bạch đối với các hộ dân trong vùng dự án.

Đại diện UBND phường Hòa Bình và các cơ quan chức năng đã tiến hành đối thoại, làm rõ các nội dung liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình tiếp thu các ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của người dân, đồng thời nhấn mạnh đây là chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh nhà.

Về phương án đảm bảo đời sống cho người dân bị ảnh hưởng, đồng chí khẳng định: Nhà nước sẽ tính toán phương án phù hợp nhất để quyền và lợi ích của người dân được đảm bảo theo đúng luật định, hướng tới mục tiêu nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thường trực Đảng ủy phường đã họp và thống nhất quan điểm ưu tiên dành toàn bộ quỹ đất phù hợp để làm khu tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình thông tin với người dân về dự án.

Toàn bộ các ý kiến, kiến nghị chi tiết của người dân tại hội nghị sẽ được tổng hợp đầy đủ để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát kỹ nguồn gốc đất, thực hiện từng bước chắc chắn, công khai, minh bạch nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong Nhân dân để dự án triển khai đúng tiến độ.

Hồng Duyên