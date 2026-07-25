Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Tam Dương

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25/7, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Tam Dương.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Dương và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ân cần hỏi thăm sức khoẻ bà Sái Thị Khang, thôn Hữu Thủ 1.

Đồng chí Trần Duy Đông đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1935 và bà Sái Thị Khang, sinh năm 1941, ở thôn Hữu Thủ 1, là bố mẹ đẻ của liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, hy sinh ngày 12/7/1984 tại Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (cũ).

Ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương trao quà của tỉnh tặng gia đình bà Sái Thị Khang.

Đồng chí mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tam Dương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tạo mọi điều kiện để các gia đình có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh trao quà của tỉnh tặng thương binh Nguyễn Đức Thức, thôn Điền Trù.

Lãnh đạo xã Tam Dương trao quà tặng thương binh Nguyễn Đức Thức, thôn Điền Trù.

Cùng ngày, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã đến thăm, trao quà của tỉnh tặng thương binh Nguyễn Đức Thức, sinh năm 1944, ở thôn Điền Trù, xã Tam Dương.

Thúy Hường