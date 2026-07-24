Giám sát tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại tỉnh Phú Thọ

Sáng 24/7, Đoàn giám sát Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH) do đồng chí Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2024-2026. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2024-2026, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; ban hành nhiều văn bản triển khai nghị quyết của Trung ương, Luật BHXH, Luật BHYT; trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT từ ngân sách địa phương.

Kết quả, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT được mở rộng, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra hằng năm. Chỉ tiêu tham gia BHXH tự nguyện đến hết năm 2025 vượt chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030 là 3,06%; đến tháng 6/2026 vượt chỉ tiêu đến năm 2030 là 5,13%. Các chế độ, chính sách được chi trả kịp thời, đảm bảo quyền lợi thụ hưởng của người dân.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, làm rõ các nội dung đoàn giám sát quan tâm, liên quan đến quản lý Quỹ BHXH, BHYT; công tác cải cách thủ tục hành chính; tỷ lệ bao phủ BHXH; quản lý, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Đồng thời, đề nghị đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH. Kiến nghị các bộ, ngành hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ địa phương trong công tác quản lý thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Kiến nghị BHXH Việt Nam hỗ trợ tỉnh Phú Thọ trong công tác chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng đánh giá cao việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT; triển khai chính sách hỗ trợ bền vững đối với việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hỗ trợ BHXH, BHYT đối với hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm chính sách BHXH, BHYT; tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi thụ hưởng của người dân.

Văn Hải