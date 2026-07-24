Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Sáng 24/7, đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường được giao làm chủ đầu tư dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kết luận hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện cả 8 dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đang trong quá trình thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trong đó, 3 dự án tại các di tích cấp quốc gia gồm: Đình Đào Xá, xã Đào Xá; Đền Du Yến, xã Chí Tiên và Đình Do Nghĩa, xã Phùng Nguyên đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 5 dự án tại các di tích cấp tỉnh gồm: Chùa Cam Lâm, xã Tam Đảo; Đình Vĩnh Lại, xã Vĩnh An; Đình Hiển Lễ, phường Xuân Hòa; Đình Lập - Chùa Bôi, xã Hợp Kim và Đền Năng Yên, xã Quảng Yên đang trong quá trình thẩm định, hoàn thiện hồ sơ ở cấp địa phương.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, tiến độ triển khai cả 8 dự án đều chậm so với mốc thời gian UBND tỉnh đề ra là ngày 15/7/2026. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương tập trung làm rõ nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Do đây là lần đầu UBND các xã, phường được giao làm chủ đầu tư các dự án tu bổ, tôn tạo di tích nên quá trình lập hồ sơ chuyên môn còn một số sai sót, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Bên cạnh đó, quy trình thẩm định qua nhiều cấp, yêu cầu rà soát chặt chẽ theo các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cũng khiến thời gian chuẩn bị hồ sơ kéo dài.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” thủ tục, lãnh đạo các xã, phường cam kết khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo góp ý chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo mốc phê duyệt dự án trước ngày 15/8/2026. Lãnh đạo Sở Xây dựng cam kết ưu tiên tối đa nguồn lực để hỗ trợ thẩm định nhanh nhất. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rút ngắn thời gian thẩm định chuyên ngành xuống còn 3 ngày làm việc, thay vì 15 ngày theo quy định, ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lãnh đạo các xã, phường báo cáo, cam kết khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo mốc phê duyệt dự án trước ngày 15/8/2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, qua rà soát, toàn tỉnh hiện có khoảng 240 di tích xuống cấp có nhu cầu tu bổ, tôn tạo. Việc tỉnh quyết định lựa chọn 8 di tích trọng điểm để ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2025–2026 thể hiện quan điểm nhất quán trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống.

Thống nhất giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng công trình và tỷ lệ giải ngân.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phùng Thị Kim Nga yêu cầu đối với 5 dự án di tích cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, quyết tâm phê duyệt dự án trước ngày 15/8/2026, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với 3 dự án di tích cấp quốc gia, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với UBND 3 xã liên quan trực tiếp làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoàn thành các thủ tục thẩm định theo quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý, các công trình di tích mang giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh lâu dài, do đó chất lượng, tính bền vững phải được đặt lên hàng đầu. Các địa phương cần tập trung lực lượng, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chính xác ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần làm kéo dài tiến độ.

Các sở, ngành liên quan cần chủ động đồng hành, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện, phối hợp để các thủ tục rút ngắn tối đa thời gian triển khai dự án. Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026 đối với nhóm dự án này, UBND tỉnh sẽ coi đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chỉ số KPI của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đinh Vũ