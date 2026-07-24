Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đẩy mạnh chuyển đổi số

Sáng 24/7, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh, cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số và Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Ngành.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi kết luận tại cuộc họp.

Sau 45 ngày triển khai quyết liệt, đồng bộ, Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Các quy trình nghiệp vụ công tác được chuẩn hóa theo nguyên tắc “đơn giản hóa trước, số hóa sau”.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉnh lý, hoàn thiện 100% hồ sơ đảng viên của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy và hồ sơ cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đến nay, 152/152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉnh lý, hoàn thiện và số hóa trên 28.800 hồ sơ, đạt tỉ lệ trên 97%.

Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 được cập nhật, chuẩn hóa, làm sạch với thông tin của trên 266.000 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên đăng nhập, sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 95%, thuộc nhóm địa phương có tỉ lệ cao trên cả nước.

Trong quá trình triển khai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ tập trung trên môi trường số; duy trì các nhóm hỗ trợ theo mô hình “một cán bộ nhiều đơn vị”. Hệ thống tổng hợp số liệu thống kê tự động của Ngành được xây dựng, kết nối dữ liệu của 152 đảng bộ trực thuộc, tích hợp đa công cụ, vận hành theo nguyên tắc “một lần nhập dữ liệu, nhiều lần khai thác, sử dụng”.

Quang cảnh hội nghị Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình thi yêu cầu Tổ giúp việc tiếp rà soát, xử lý dứt điểm những nội dung còn tồn đọng của Chiến dịch 45 ngày đêm; đồng thời duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm sáng tạo và vận hành ổn định các ứng dụng, nền tảng số dùng chung.

Đối với chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Ngành, đồng chí yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, trang thiết bị và dữ liệu, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin thông suốt, an toàn; tham mưu phát động đợt thi đua cao điểm, khuyến khích nhân rộng các mô hình hay từ cơ sở.

Cùng với đó, duy trì giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ; mọi nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, làm cơ sở đánh giá khách quan, minh bạch hiệu quả chuyển đổi số của toàn Ngành.

Duy Thành