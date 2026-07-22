Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cho ý kiến đối với một số dự án, nhiệm vụ quan trọng

Sáng 22/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/VPTW ngày 25/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng đối với một số mức chi hoạt động của Đảng ủy các xã, phường.

Việc triển khai thực hiện Quy định này đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương nhằm tạo cơ sở pháp lý để các Đảng ủy xã, phường tổ chức thực hiện thống nhất, đúng quy định; bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân cấp trong quản lý ngân sách, điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Đức Hinh - Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Thị Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tham dự hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy quyết định triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/VPTW theo một trong 2 phương án. Phương án một là HĐND tỉnh giao HĐND cấp xã ban hành Nghị quyết; phương án hai là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có văn bản chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo HĐND cấp xã ban hành Nghị quyết mức chi cụ thể đối với một số nội dung chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường, bảo đảm không vượt mức tối đa do Văn phòng Trung ương Đảng quy định và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực cho ý kiến vào một số nội dung tại hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức. Dự án nhằm tăng cường năng lực chẩn đoán, khám, chữa bệnh và phòng bệnh của hệ thống y tế tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe, bệnh tật toàn dân; tăng cường năng lực điều trị hồi sức tích cực, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với các tình huống thảm họa.

Quy mô đầu tư của dự án gồm 3 hợp phần: Đầu tư nâng cấp thiết bị y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; đào tạo, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh; tư vấn nước ngoài hỗ trợ thực hiện dự án.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng.

Đối với nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh về một số nội dung có sự thay đổi, điều chỉnh của dự án so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Cụ thể như: Điều chỉnh giảm số thiết bị y tế cần phải mua sắm từ 149 xuống 129 (giảm 20 thiết bị); tăng hơn 118 tỷ đồng tổng mức đầu tư tính theo Việt Nam đồng do có sự thay đổi tỷ giá giữa Việt Nam đồng và nguyên tệ (Euro); đồng thời, giá dự kiến của nhiều loại thiết bị y tế đề xuất mua sắm cũng tăng. Dự án cũng thay đổi chủ đầu tư từ Sở Y tế sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ giao Đảng uỷ UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đảm bảo đúng trình tự, quy định.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Tăng cường năng lực hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ".

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo một số nội dung quan trọng khác, gồm: Bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống giám sát rừng phục vụ chuyển đổi số trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trước khi sáp nhập)”; bổ sung kinh phí đối ứng thực hiện phi dự án “Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Phú Thọ” do Tổ chức Giving It Back To Kids tài trợ; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 hỗ trợ các hội quần chúng thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bổ sung kinh phí cho Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2026; bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Phú Thọ”.

Lê Hoàng