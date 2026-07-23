Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại xã Hạ Hoà

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Hạ Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hạ Hòa.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Đền thờ Liệt sĩ xã Hạ Hoà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ. Đoàn đã dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hạ Hòa.

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Đặng Thế Phúc - thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% và ông Nguyễn Hưng Canh - người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41 - 60% ở thôn 6, xã Hạ Hoà.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao quà tặng ông Đặng Thế Phúc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao quà tặng ông Nguyễn Hưng Canh.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn mong muốn cá nhân các thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình chính sách tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt lên khó khăn, thương tật, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”. Đồng thời, tiếp tục là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và lòng yêu nước, gương mẫu, giáo dục thế hệ trẻ tích cực học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế; giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để đời sống của người có công, gia đình chính sách trên địa bàn ngày càng được nâng lên.

Lê Hoàng