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Phường Phúc Yên: Cần xử lý tình trạng họp chợ trái phép trên đường giao thông

Trên tuyến đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Phúc Yên, hiện đang diễn ra tình trạng họp chợ cóc, chợ tạm trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Nhiều hộ kinh doanh bày bán hàng hoá tràn lan trên vỉa hè, thậm chí dưới lòng đường, khiến khu vực trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phường Phúc Yên: Cần xử lý tình trạng họp chợ trái phép trên đường giao thôngNgười dân bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè và tràn xuống lòng đường...

Phường Phúc Yên: Cần xử lý tình trạng họp chợ trái phép trên đường giao thông ...hàng hóa bày bán ngang nhiên trên vỉa hè...

Phường Phúc Yên: Cần xử lý tình trạng họp chợ trái phép trên đường giao thôngHàng quán chiếm hết vỉa hè.

Phường Phúc Yên: Cần xử lý tình trạng họp chợ trái phép trên đường giao thông ... tràn xuống lòng đường...

Phường Phúc Yên: Cần xử lý tình trạng họp chợ trái phép trên đường giao thông ... mua bán ngay giữa đường giao thông...

Phường Phúc Yên: Cần xử lý tình trạng họp chợ trái phép trên đường giao thông ... người mua kẻ bán tấp nập...

Phường Phúc Yên: Cần xử lý tình trạng họp chợ trái phép trên đường giao thônggây mất trật tự đô thị.

Theo ghi nhận và phản ánh của người dân, tình trạng này tồn tại đã lâu, nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không chỉ gây cản trở việc đi lại của người dân mà còn ảnh hưởng đến trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn.

Người dân địa phương mong muốn chính quyền phường Phúc Yên cùng các lực lượng chức năng sớm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời có giải pháp duy trì trật tự đô thị, chấm dứt tình trạng họp chợ trái phép, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn.

Lưu Trường


Lưu Trường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nguy cơ mất an toàn giao thông Vỉa hè Lực lượng chức năng Mất mỹ quan đô thị Đô thị văn minh Xử lý dứt điểm Hộ kinh doanh Hàng hóa Xử lý nghiêm họp chợ trái phép
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