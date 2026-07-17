Chính phủ chỉ đạo tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính cấp xã

Chính phủ chỉ đạo tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.

Hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố

Tại Nghị quyết số 180/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, Nghị quyết cho biết, trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026 cả hệ thống tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn bên trong tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan trung ương.

Hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố (cả nước giảm khoảng 43% thôn, tổ dân phố), giải quyết dứt điểm việc kết thúc hoạt động người không chuyên trách cấp xã theo đúng thời gian quy định.

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chính quyền địa phương 02 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vũng mạnh.

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập các bộ, ngành, địa phương, tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước.

Sắp xếp, điều chinh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tập trung thực hiện 11 Nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghềđầu tư kinh doanh có điều kiện; thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành đề án, nhiệm vụ đã quá hạn, khắc phục tình trạng nợ đọng.

Triển khai đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội từ ngày 01 tháng 7năm 2026.

Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30 tháng 8

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.

Hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; bảo đảm đủ giáo viên, sáchgiáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bàodân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Bộ Xây dựng tập trung, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diệnsắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các cơquan trung ương giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ Nội vụ, theo dõi, đôn đốc các địa phương sắp xếp, tổchức lại thôn, tổ dân phố; hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, phối hợp giải quyết chếđộ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.

Theo chinhphu.vn