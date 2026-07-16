Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Được đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng với kỳ vọng là trung tâm y tế hiện đại, nhưng sau 5 năm vận hành, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc đã có dấu hiệu xuống cấp. Tình trạng đá ốp, gạch ốp bong rơi, thấm dột ở nhiều vị trí làm dấy lên nỗi lo ngại về an toàn y tế.

Khoang kính cường lực tại sảnh bệnh viện bị vỡ nát do đá ốp rơi trúng.

Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc được khởi công xây dựng vào tháng 3/2018, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2021 với quy mô 500 giường bệnh. Đây là một trong những công trình y tế trọng điểm, được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu cho Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, nhiều hạng mục của công trình đã bộc lộ dấu hiệu xuống cấp, đáng chú ý là tình trạng các tấm đá granite ốp mặt ngoài khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ liên tục bong bật và rơi từ trên cao xuống.

Ngày 20/6/2024, một tấm đá granite từ tầng 4 rơi xuống sảnh A, làm vỡ hai tấm kính cường lực. Ngày 2/5/2025, một tấm đá khác từ tầng 3 tiếp tục rơi xuống khu vực này, làm vỡ thêm hai tấm kính. Đến ngày 25/9/2025, đá ốp từ tầng 7 rơi xuống sảnh C, làm hư hỏng một tấm kính cường lực.

Sang năm 2026, tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Ngày 3/5/2026, đá ốp từ tầng 4 rơi làm vỡ kính mái sảnh A. Gần đây nhất, ngày 20/6/2026, một tấm đá từ tầng 5 tiếp tục rơi xuống, làm vỡ thêm một tấm kính mái sảnh A.

Mặc dù các sự cố chưa gây thiệt hại về người, song việc đá ốp liên tiếp rơi từ độ cao hàng chục mét khiến người bệnh, người nhà và nhân viên y tế không khỏi lo ngại về mức độ an toàn của công trình.

Gạch ốp tường tại nhiều khu vực của bệnh viện bong tróc nham nhở.

Theo ghi nhận tại mặt trước các sảnh, nhiều vị trí đá granite đã bong bật, hở lớp vật liệu phía trong. Không gian điều trị bên trong tòa nhà cũng xuất hiện nhiều hư hỏng khi gạch ốp tường tại một số khoa, phòng và hành lang chung liên tục bong tróc thành từng mảng lớn, nham nhở.

Đáng chú ý, đã có thời điểm mảng gạch ốp lớn bất ngờ rơi thẳng xuống nền nhà ngay sát giường bệnh ở Khoa Khám bệnh. Những mảnh vỡ sắc nhọn này tiềm ẩn nguy cơ sát thương rất lớn, đặc biệt đối với bệnh nhi.

Bên cạnh đó, tại các trục kỹ thuật nhà vệ sinh, hệ thống trần thạch cao bị bong tróc hoặc thủng từng mảng do nước ngấm từ tầng trên xuống. Hiện có khoảng 6 - 7 trục kỹ thuật đang gặp tình trạng này. Dù đã được sửa chữa nhiều lần, hiện tượng thấm dột vẫn cứ tái diễn. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống tấm lấy sáng tại giếng trời cũng bị bung keo liên kết, khiến nước chảy tràn xuống hành lang các tầng chuyên môn khi trời mưa to.

Tình trạng thấm dột khiến trần thạch cao bị bong tróc, mục nát tại nhiều vị trí.

Để bảo đảm an toàn trước mắt, bệnh viện đã phải căng dây, đặt biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ đá ốp rơi. Tại những hành lang bị nước tràn khi mưa lớn, lực lượng vệ sinh được huy động tối đa lau khô sàn nhà kịp thời, hạn chế rủi ro trượt ngã cho người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc cho biết: Do diện tích đá granite mặt ngoài lớn và ốp ở các tầng trên cao, trong khi đơn vị chỉ tiếp nhận sử dụng nên thiếu phương tiện chuyên dụng để kiểm tra, đánh giá toàn diện. Nguồn kinh phí hạn hẹp cũng khiến bệnh viện chưa thể tự thay thế hệ thống đá ốp sang vật liệu an toàn hơn.

Để phòng ngừa rủi ro, đơn vị đã có văn bản báo cáo cơ quan chức năng, kiến nghị nghiên cứu phương án xử lý tổng thể các hạng mục xuống cấp.

Thực trạng xuống cấp hiện hữu tại Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc không chỉ làm mất mỹ quan của một cơ sở y tế hiện đại, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người bệnh. Thực tế này đặt ra yêu cầu sớm có sự kiểm tra, đánh giá tổng thể từ các cơ quan chuyên môn đối với quy trình thi công và công tác bảo trì, từ đó kịp thời sửa chữa, bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Trần Tỉnh