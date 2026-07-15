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Điều chỉnh, bổ sung dự án xử lý điểm mất an toàn giao thông tại ngã ba Bãi Lạng

Ngày 14/7, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục của dự án xử lý điểm mất an toàn giao thông tại Km0 (ngã ba Bãi Lạng giao quốc lộ 6); sửa chữa mặt đường, bổ sung rãnh dọc thoát nước đoạn Km0-Km5 và Km11+050-Km20 trên tuyến đường TSA (Bãi Lạng - Ba Cấp), tỉnh Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Điều chỉnh, bổ sung dự án xử lý điểm mất an toàn giao thông tại ngã ba Bãi Lạng

Km0 ngã ba Bãi Lạng, xã Lương Sơn giao với quốc lộ 6 có lượng phương tiện tải trọng lớn thường xuyên qua lại, là điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đó, để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình; đồng thời gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 20/12/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Phú Thọ và UBND xã Lương Sơn thống nhất phương án điều chỉnh, tổ chức giao thông tại nút giao ngã ba Bãi Lạng, bảo đảm hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và an toàn giao thông trước khi phê duyệt điều chỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công khảo sát, rà soát chi tiết giải pháp thiết kế, xác định cụ thể khối lượng, phạm vi cần điều chỉnh nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả sửa chữa tổng thể của dự án.

Các nội dung khác của dự án tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 4051/QĐ-CĐBVN ngày 8/11/2024 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền cho chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bản vẽ thi công theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục Đường bộ Việt Nam về các nội dung điều chỉnh, đồng thời hoàn thiện dự toán, hợp đồng và các hồ sơ liên quan để triển khai thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Hương Lan


Hương Lan

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cục đường bộ Việt Nam Công an tỉnh Phú Thọ Nguy cơ mất an toàn giao thông Thống Nhất Dự án Cảnh sát giao thông Công trình Thi công Chủ đầu tư Chất lượng
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