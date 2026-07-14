Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cứu sống bệnh nhân ngừng tim 3 lần

Một kỳ tích vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện: Cứu sống thành công một bệnh nhân bị ngừng tim tới 3 lần.

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ triển khai cấp cứu hồi sức tích cực bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.

Bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được với người nhà sau 72 giờ được hồi sức tích cực.

Bệnh nhân là Dương Đình Phúc, quê tỉnh Nghệ An, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Anh bị ho, trong giờ ngủ trưa bất ngờ khó thở, tím tái rồi rơi vào tình trạng hôn mê. Đồng nghiệp đã nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu, nhưng khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân trong tình trạng ngừng tim, suy đa tạng, giãn đồng tử, rối loạn thân nhiệt.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu đã khẩn trương cấp cứu hồi sức tích cực bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy. Nhờ sự phối hợp khẩn trương, chính xác và quyết đoán của ê-kíp cấp cứu, sau 72 giờ, bệnh nhân đã tỉnh táo, rút được ống nội khí quản, tự thở, có thể giao tiếp được và chuẩn bị ra viện. Đây là ca bệnh hiếm gặp bởi ngừng tim nhiều lần mà không để lại di chứng về thần kinh.

Bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám trước khi xuất viện.

Ca bệnh một lần nữa cho thấy ý nghĩa quyết định của việc nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm, đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt và năng lực cấp cứu chuyên sâu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khi xử trí những ca bệnh tối khẩn cấp, mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Gia Thái