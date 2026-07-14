4 tác dụng nổi bật của quả me với sức khỏe

Quả me không chỉ là loại trái cây nhiệt đới mang hương vị chua ngọt đặc trưng mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng với nhiều lợi ích sức khỏe ấn tượng giúp cơ thể tăng cường đề kháng mỗi ngày.

Quả me là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều nền ẩm thực thế giới, từ việc chế biến món ăn, làm đồ uống giải khát đến ứng dụng trong y học dân gian. Không chỉ dừng lại ở hương vị độc đáo, me còn chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào.

1. Hàm lượng dinh dưỡng mỗi khẩu phần quả me

Quả me là loại thực phẩm giàu dưỡng chất, nổi bật với hàm lượng chất xơ dồi dào cùng các khoáng chất thiết yếu.

Một khẩu phần nửa cốc chứa:

• Calo: 143 kcal

• Chất đạm: 2 gram (g)

• Carbohydrate: 38 gam

• Chất xơ: 3 gam

• Đường: 34 gam

Ngoài các chất dinh dưỡng trên, thịt quả me tươi còn chứa hàm lượng lớn các chất thiết yếu như kali, sắt, thiamine và đặc biệt là magie.

2. Những lợi ích sức khỏe của quả me

Giàu chất chống oxy hóa: Me chứa hàm lượng cao polyphenol như apigenin và catechin, giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và ngăn ngừa các bệnh mạn tính như ung thư, đái tháo đường.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Nhờ giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol, me được xem là thực phẩm có lợi cho tim. Các hợp chất này giúp giảm căng thẳng oxy hóa – một yếu tố then chốt dẫn đến các bệnh tim mạch. Thành phần flavonoid trong quả me giúp điều hòa nồng độ cholesterol. Ngoài ra, hàm lượng kali cao trong me còn hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định nhờ khả năng trung hòa tác động của natri.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón: Với hàm lượng chất xơ dồi dào giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh tác dụng nhuận tràng, me còn kích thích sản xuất dịch mật và hỗ trợ quá trình tiêu hóa chất béo. Các loại acid tự nhiên có trong me, chẳng hạn như acid tartaric, cũng góp phần hỗ trợ nhu động ruột.

Kháng nấm, kháng virus và kháng khuẩn: Nhờ chứa các hợp chất hoạt tính sinh học tự nhiên, quả me sở hữu đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm mạnh mẽ, giúp cơ thể chống lại hiệu quả nhiều loại mầm bệnh khác nhau.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, quả me có khả năng ức chế đáng kể sự phát triển của các vi khuẩn có hại như E. coli và Salmonella, đồng thời góp phần làm giảm các chỉ số viêm mạn tính trong cơ thể. Đặc biệt, trong thành phần của me có chứa lupeol – một hợp chất triterpenoid tự nhiên đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo nên tác dụng kháng khuẩn ưu việt của loại quả này.

3. Một số lưu ý khi dùng quả me

Mặc dù quả me thường an toàn cho hầu hết mọi người khi dùng làm thực phẩm nhưng vẫn có một số rủi ro và lưu ý cần cân nhắc.

Ảnh hưởng đến đường huyết:Quả me chín có thể tác động đến mức đường huyết, người mắc bệnh đái tháo đường nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tăng lượng tiêu thụ loại quả này.

Khó chịu về tiêu hóa:Vì me có đặc tính nhuận tràng tự nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, chẳng hạn như đau bụng hoặc tiêu chảy. Do đó, cần tiêu thụ me ở mức độ vừa phải.

Ảnh hưởng đến răng: Me có tính acid, có thể gây hại cho men răng nếu tiêu thụ thường xuyên. Việc súc miệng bằng nước sau khi ăn các loại thực phẩm có tính acid sẽ giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Để tận dụng tối đa các dưỡng chất từ quả me mà không gây ra tác dụng phụ, cần lưu ý đến cách lựa chọn và liều lượng tiêu thụ. Quả me có sẵn dưới nhiều dạng từ quả tươi, me ép cho đến cốt me đóng chai. Tuy nhiên, theo khuyến cáo, nên ưu tiên sử dụng quả me tươi vì đây là dạng ít qua chế biến nhất, không chứa chất bảo quản hoặc lượng đường gia tăng.

Theo suckhoedoisong.vn