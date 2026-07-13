Hiện đại hóa y tế vì sức khỏe Nhân dân

Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng mà còn là giải pháp chiến lược để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện đại hóa hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, tạo nền tảng xây dựng mạng lưới khám, chữa bệnh hiện đại, đồng bộ và phát triển bền vững.

Những ngày này, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương luôn trong tình trạng đông bệnh nhân đến khám và điều trị. Bình quân mỗi ngày có khoảng 400 lượt người đến khám, trong khi công suất sử dụng giường bệnh nhiều năm liên tục đạt trên 100%, phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng.

Cơ sở vật chất Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Giai đoạn 2021-2025, mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận gần 16.000 lượt điều trị nội trú và khoảng 77.000 lượt khám ngoại trú. Riêng năm 2025, đơn vị điều trị hơn 18.340 lượt bệnh nhân nội trú trên quy mô 250 giường bệnh. Năm 2026 dự kiến số lượt khám ngoại trú đạt khoảng 80.000 lượt, điều trị nội trú khoảng 19.000 lượt. Trong khi số lượng người bệnh không ngừng tăng nhưng cơ sở vật chất của Trung tâm đã được đầu tư từ trước năm 2009, nhiều hạng mục đã sử dụng từ 12 đến hơn 20 năm.

Không gian khám, chữa bệnh chật hẹp, nhiều khoa, phòng bố trí xen ghép, diện tích sử dụng chưa đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế của một trung tâm y tế khu vực, ảnh hưởng đến việc triển khai các kỹ thuật chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bác sĩ CKII Đỗ Trọng Cán - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương cho biết: "Là trung tâm y tế hạng II, nhiều hạng mục cơ sở vật chất của đơn vị đã lạc hậu, xuống cấp; việc bố trí các khoa, phòng chưa hợp lý, chưa đáp ứng quy chuẩn hiện hành. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại là rất cần thiết để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân".

Từ thực tế đó, dự án Xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương được đề xuất với tổng mức đầu tư dự kiến 338 tỷ đồng. Dự án có quy mô 250 giường bệnh. Đồng thời đơn vị sẽ sử dụng nguồn kinh phí phát triển sự nghiệp để cải tạo, nâng cấp hai tòa nhà Truyền nhiễm và Kỹ thuật nghiệp vụ, bổ sung 100 giường bệnh. Sau khi hoàn thành, tổng quy mô giường bệnh của Trung tâm sẽ tăng lên 350 giường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị nội trú của người dân.

Thực tế, nhiều bệnh viện và trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh cũng đang đứng trước yêu cầu phải đầu tư nâng cấp hạ tầng để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh và tổ chức lại hệ thống y tế theo mô hình mới.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng nhu cầu vốn là 19.843 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 14.959 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4.884 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ được ưu tiên đầu tư các bệnh viện vùng, trung tâm y tế khu vực, các dự án sử dụng vốn ODA, chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều công trình y tế trọng điểm khác.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương lấy mẫu xét nghiệm cho người bệnh.

Việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng hệ thống y tế nhằm từng bước hiện đại hóa hệ thống y tế công lập, nâng số giường bệnh từ 16.410 lên 20.635 giường, tăng thêm 4.225 giường, bảo đảm đạt tối thiểu 50 giường bệnh/vạn dân vào năm 2030. Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ngành Y tế sẽ tăng cường trang thiết bị hiện đại, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu y tế dùng chung và từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh.

Khi các dự án hoàn thành sẽ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của toàn hệ thống; giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Nhu cầu đầu tư của ngành Y tế là rất lớn, nhất là sau khi hợp nhất tỉnh, khi hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn giữa các khu vực còn chưa đồng đều. Vì vậy, việc đầu tư phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và huy động tối đa các nguồn lực để giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh đã thống nhất danh mục đầu tư công trung hạn của ngành Y tế, trong đó có 16 dự án thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, các dự án khởi công mới, đồng thời giao các sở, ngành chủ động huy động nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn Trung ương, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển 3 bệnh viện vùng gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Bệnh viện Ung Bướu tỉnh theo hướng chuyên sâu, hiện đại, từng bước khẳng định vị thế trung tâm y tế của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ và phát triển bền vững. Khi các công trình hoàn thành, cùng với đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, người dân sẽ được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hồng Nhung