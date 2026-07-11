Hội thảo khoa học “Xu hướng mới trong điều trị thoái hóa khớp"

Sáng 11/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Y Dược tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xu hướng mới trong điều trị thoái hóa khớp”.

Thầy thuốc Ưu tú, BSCK II Trần Minh Khánh - Chủ tịch Hội Y Dược tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo quy tụ 200 chuyên gia, bác sĩ làm việc trong lĩnh vực cơ xương khớp đến từ Bệnh viện Bạch Mai, các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh.

Các chuyên gia đã trao đổi, cập nhật những tiến bộ trong điều trị thoái hóa khớp và các bệnh lý cơ xương khớp; chia sẻ mô hình quản lý thoái hóa khớp tại tỉnh Phú Thọ; vai trò của thuốc SYSADOA trong điều trị thoái hóa khớp.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Viện trưởng Viện Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam báo cáo tại hội thảo.

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 35% dân số mắc bệnh cơ xương khớp. Đây là nhóm bệnh mãn tính không lây nhiễm khá phổ biến. Trong đó, thoái hóa khớp và loãng xương chiếm tỷ lệ cao, trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng vận động, gây nguy cơ tàn phế. Vì vậy, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm cập nhật kiến thức y học hiện đại, mở ra cơ hội kết nối chuyên môn, cách tiếp cận mới trong điều trị, kiểm soát bệnh. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận các giải pháp điều trị toàn diện cho người mắc các bệnh lý cơ xương khớp nói chung và thoái hóa khớp nói riêng.

Quang cảnh hội thảo.

Gia Thái