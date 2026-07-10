Lợi ích khi uống nước ép ổi với thuốc bổ sung sắt cho người bị thiếu máu

Ổi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào giúp tăng hấp thụ sắt. Nghiên cứu mới cho thấy, uống nước ép ổi kết hợp với viên uống bổ sung sắt có lợi cho những người bị thiếu máu do thiếu sắt hơn so với chỉ uống viên bổ sung sắt đơn thuần.

1. Uống nước ép ổi có thể cải thiện khả năng hấp thụ sắt cho người bị thiếu máu

Việc bổ sung sắt giúp tăng lượng sắt và hemoglobin trong cơ thể, đặc biệt khi lượng sắt hấp thụ qua chế độ ăn uống không đủ. Điều này giúp điều trị và giải quyết các triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt. Tất cả các loại thuốc bổ sung sắt đều điều trị chứng thiếu máu do thiếu sắt nhưng tỷ lệ hấp thụ và tác dụng phụ của chúng khác nhau.

Nước ép ổi rất giàu vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Nghiên cứu mới cho thấy, uống nước ép ổi kết hợp với viên uống bổ sung sắt có thể cải thiện nồng độ hemoglobin tốt hơn so với chỉ uống viên bổ sung sắt đơn thuần.

Các nhà nghiên cứu ở Pakistan đã tiến hành một đánh giá có hệ thống để kiểm tra tác động của việc uống nước ép ổi đối với mức độ hemoglobin của phụ nữ Indonesia.

Bằng cách kết hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nghiên cứu, nhóm tác giả nhận thấy, việc kết hợp nước ép ổi với bổ sung sắt có liên quan đến sự gia tăng hemoglobin lớn hơn so với chỉ bổ sung sắt đơn thuần.

Uống nước ép ổi kết hợp với viên uống bổ sung sắt có thể cải thiện nồng độ hemoglobin tốt hơn.

Tác giả chính của nghiên cứu, Javeria Mansoor, Trưởng bác sĩ nội trú (y học cộng đồng) tại Đại học Aga Khan ở Pakistan cho biết: Mặc dù bổ sung sắt là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho bệnh thiếu máu nhưng nhiều bệnh nhân vẫn có mức hemoglobin không tối ưu dù đã uống viên sắt thường xuyên.

Ổi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào có thể tăng cường hấp thu sắt trong ruột. Ngoài ra, ổi còn chứa các vi chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa khác. Trong số đó có folate đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hồng cầu. “Có khả năng tác dụng tổng hợp của các chất dinh dưỡng này, cùng với việc bổ sung sắt, góp phần cải thiện mức độ hemoglobin được quan sát thấy trong các nghiên cứu mà chúng tôi đã xem xét” - nhóm nghiên cứu cho biết.

2. Có nên uống nước ép ổi để phòng ngừa hoặc điều trị thiếu máu không?

Bài đánh giá có hệ thống này đã phân tích các bằng chứng hiện có và tìm thấy những kết quả rất khả quan về tác dụng của nước ép ổi trong việc cải thiện hấp thu sắt và tăng nồng độ hemoglobin.

Tuy nhiên cần có thêm nghiên cứu ở các quốc gia khác và các nhóm dân cư đa dạng hơn để cung cấp bằng chứng cho các nhà hoạch định chính sách và cơ quan y tế nhằm đưa nước ép ổi vào hướng dẫn dinh dưỡng để quản lý bệnh thiếu máu.

Nếu hiện đang dùng thuốc bổ sung sắt, các chuyên gia khuyên mọi người nên trao đổi với bác sĩ về việc kết hợp dùng thuốc với nước ép ổi. Bác sĩ có thể xem xét tình trạng sức khỏe tổng thể và các loại thuốc khác người bệnh đang dùng để xác định xem sự kết hợp này có phù hợp hay không.

Ổi là một trong những nguồn tự nhiên giàu vitamin C nhất. Vitamin C rất quan trọng để duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chỉ cần ăn một quả ổi có thể cung cấp tới 72% lượng vitamin C khuyến nghị hằng ngày. Người lớn cần khoảng 75 - 90 mg vitamin C mỗi ngày từ chế độ ăn uống. Vitamin C không được dự trữ trong cơ thể và lượng dư thừa sẽ bị đào thải nên việc bổ sung đủ mỗi ngày là rất quan trọng.

Theo suckhoedoisong