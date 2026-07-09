Khai trương Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao Safpo 15 Phú Thọ - cơ sở Hòa Bình

Chiều 9/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh khai trương Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao Safpo 15 Phú Thọ - cơ sở Hòa Bình. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đột phá y tế, đồng thời thực hiện chủ trương xã hội hóa, liên doanh, liên kết trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Phòng Tiêm chủng tại lễ khai trương.

Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao Safpo 15 Phú Thọ - cơ sở Hòa Bình hiện cung cấp 12 loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và khoảng 55 loại vắc xin dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh ở mọi lứa tuổi. Cơ sở được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, quy trình tiêm chủng khép kín, an toàn cùng hệ thống bảo quản vắc xin đạt chuẩn, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin, tăng cường miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại lễ khai trương.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Sở Y tế khẳng định đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho sự phát triển bền vững, trong đó y tế dự phòng giữ vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Những năm qua, chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ luôn đạt trên 95%. Đến nay, chương trình đã triển khai 12 loại vắc xin miễn phí, góp phần thanh toán, khống chế nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Hiện, mạng lưới tiêm chủng trên địa bàn tỉnh gồm 198 cơ sở dịch vụ, 500 trạm y tế và hơn 60 đơn vị công lập thực hiện tiêm chủng. Tuy nhiên, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã có vắc xin phòng bệnh hiệu quả nhưng chưa được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Vì vậy, việc phát triển hệ thống phòng tiêm dịch vụ chất lượng cao sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân, nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” và chuyển trọng tâm từ khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao Safpo 15 Phú Thọ - cơ sở Hòa Bình.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục phát huy vai trò chuyên môn đầu ngành về y tế dự phòng, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về an toàn tiêm chủng, bảo đảm chất lượng chuyên môn, quy trình khám sàng lọc, xử trí phản vệ và bảo quản vắc xin theo đúng tiêu chuẩn. Đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh tiếp tục phối hợp đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vắc xin và tiêm chủng; bảo đảm cung ứng đầy đủ, đa dạng các loại vắc xin có nguồn gốc rõ ràng, giá thành hợp lý, tạo điều kiện để người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi được tiếp cận dịch vụ tiêm chủng chất lượng cao.

Hồng Duyên