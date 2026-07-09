Nghiên cứu khoa học - Động lực phát triển của Bệnh viện Phổi tỉnh

Nhằm xây dựng nền y học hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, những năm qua, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ luôn xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với hoạt động chuyên môn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để phát triển kỹ thuật mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y, bác sĩ, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bệnh viện Phổi tỉnh tổ chức hội nghị định hướng nghiên cứu khoa học.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, mỗi đề tài nghiên cứu của bệnh viện đều được hình thành từ những vấn đề đặt ra trong công tác khám, chữa bệnh, từ các ca bệnh khó, những hạn chế trong chẩn đoán, điều trị, đến yêu cầu cải tiến quy trình chuyên môn và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Nhờ đó, nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà nhanh chóng được ứng dụng vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động chuyên môn.

Năm 2025, bệnh viện triển khai 11 đề tài khoa học cấp cơ sở. Hầu hết các đề tài sau khi nghiệm thu đều được ứng dụng ngay vào thực tiễn. Tiêu biểu là đề tài nghiên cứu về nội soi phế quản - kỹ thuật giữ vai trò quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp. Kết quả nghiên cứu đã góp phần chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, nâng cao tính an toàn, mở rộng chỉ định và rút ngắn thời gian chẩn đoán. Thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai, trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hiện thủ thuật của đội ngũ bác sĩ tiếp tục được nâng cao, qua đó tăng hiệu quả điều trị và hạn chế biến chứng cho người bệnh.

Không chỉ tập trung phát triển kỹ thuật chuyên môn, nhiều đề tài còn hướng đến đổi mới phương thức quản trị bệnh viện. Việc ứng dụng hồ sơ bệnh án điện tử, nâng cao chất lượng xét nghiệm, tăng cường báo cáo sự cố y khoa hay cải thiện tuân thủ điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao an toàn người bệnh và hiệu quả quản lý. Điều đó cho thấy, nghiên cứu khoa học không chỉ tạo ra những tiến bộ về kỹ thuật mà còn tác động toàn diện đến chất lượng hoạt động của bệnh viện.

Bệnh viện chú trọng ứng dụng các đề tài, sáng kiến khoa học vào chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, năm 2026, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai 12 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, chuyển đổi số, quản lý chất lượng và cải cách hành chính.

Các đề tài đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của từng khoa, phòng, bảo đảm khả năng ứng dụng ngay sau khi hoàn thành nghiên cứu. Trong đó, đề tài đánh giá giá trị chẩn đoán của sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn chụp cắt lớp vi tính đối với các tổn thương nghi ngờ u phổi được kỳ vọng nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, đặc biệt là phát hiện sớm ung thư phổi, đồng thời tạo tiền đề mở rộng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại bệnh viện.

Cùng với đó, nghiên cứu về sử dụng kháng sinh trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hướng tới tối ưu hóa phác đồ điều trị, sử dụng kháng sinh hợp lý, hạn chế tình trạng kháng thuốc và nâng cao hiệu quả điều trị, phù hợp với định hướng phát triển chuyên môn của ngành y tế.

Đồng chí Lê Anh Hải - Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ cho biết: “Để phong trào nghiên cứu khoa học phát triển bền vững, bệnh viện đã xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ y tế tham gia nghiên cứu thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học, tập huấn phương pháp nghiên cứu, hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học kỹ thuật, khuyến khích đăng tải các công trình trên tạp chí chuyên ngành, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ tham gia các đề tài cấp tỉnh và hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong, ngoài ngành. Nghiên cứu khoa học cũng được gắn với công tác thi đua, đánh giá chất lượng cán bộ, qua đó tạo động lực để mỗi viên chức y tế không ngừng học tập, sáng tạo và cống hiến”.

Với định hướng đúng, cách làm bài bản và sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, viên chức, nghiên cứu khoa học đang trở thành động lực quan trọng để Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng bệnh viện chuyên khoa hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân hiện nay.

Anh Thơ