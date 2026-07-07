Thông báo điểm trúng tuyển (lần 2) vào lớp 10 các trường THPT năm học 2026-2027

Ngày 7/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo điểm trúng tuyển (lần 2) đối với các đơn vị trường học.

Thí sinh hoàn thành bài thi tại Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hùng Vương.

Sở GD&ĐT yêu cầu Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thực hiện thông báo công khai điểm trúng tuyển (lần 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 của đơn vị. Phối hợp với các trường THCS có học sinh dự tuyển để thông tin kịp thời tới học sinh, phụ huynh về việc nộp hồ sơ dự tuyển; thông báo rõ thời gian, địa điểm thu hồ sơ; cung cấp ít nhất 2 số điện thoại để học sinh, phụ huynh biết, liên hệ.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc tạo điều kiện cho học sinh rút hồ sơ nếu các em đỗ ở nguyện vọng ưu tiên cao hơn, hoàn thành chậm nhất 15h00 ngày 8/7/2026. Tổ chức thu hồ sơ đối với các học sinh đã đăng ký dự tuyển và đủ điểm trúng tuyển vào đơn vị từ ngày 7/7/2026 đến 15h00 ngày 9/7/2026. Tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh để kiểm tra hồ sơ dự tuyển; xác nhận các học sinh trúng tuyển; hoàn thiện hồ sơ, trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

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Sở GD&ĐT duyệt tuyển sinh lần 2 từ 8h00 đến 11h30 ngày 10/7/2026. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở GD&ĐT. Các nội dung, yêu cầu về kiểm tra hồ sơ dự tuyển, xác nhận các học sinh trúng tuyển, hoàn thiện hồ sơ, hồ sơ duyệt tuyển sinh trình Sở GD&ĐT phê duyệt. Hội đồng tuyển sinh nhà trường nộp về Sở GD&ĐT danh sách học sinh không nhập học, học sinh rút hồ sơ do trúng tuyển nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

Sau khi được Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển (lần 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027, các đơn vị thông báo công khai tới học sinh và phụ huynh; tổ chức thông báo và hướng dẫn học sinh đăng ký học theo các tổ hợp môn lựa chọn và chuyên đề học tập.

Hiền Mai