Khẳng định chất lượng đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao nguồn nhân lực thành thạo tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hùng Vương đã tập trung đổi mới toàn diện công tác đào tạo ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Từ xây dựng chương trình theo định hướng ứng dụng, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đến mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó từng bước khẳng định chất lượng đào tạo, tạo dựng uy tín với người học và doanh nghiệp.

Khoa Tiếng Trung Quốc tổ chức Ngày hội Văn hóa Trung Quốc, tạo điều kiện để sinh viên khám phá, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, văn hóa, con người Trung Quốc.

Năm 2007, bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc được thành lập thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hùng Vương với 48 sinh viên và 4 giảng viên. Sau gần 20 năm xây dựng, phát triển, ngày 21/7/2025, Khoa Tiếng Trung Quốc chính thức được thành lập. Hiện nay, khoa có hơn 50 giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên bản ngữ Trung Quốc tham gia giảng dạy, cùng gần 2.000 sinh viên và học viên theo học, trở thành một trong những đơn vị đào tạo tiếng Trung Quốc có quy mô lớn nhất của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Xác định chất lượng đào tạo là yếu tố cốt lõi, nhà trường luôn quan tâm đầu tư xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học. Nhiều giảng viên được đào tạo tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, thường xuyên tham gia nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Khoa Tiếng Trung Quốc thường xuyên phối hợp với các cơ sở đào tạo tiếng Trung lớn, uy tín, tổ chức nhiều hội thảo, chuyên đề chuyên môn như: Phương pháp giảng dạy kỹ năng thực hành tiếng; dịch thuật, ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc; kỹ năng cần thiết cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc trong kỷ nguyên số; phát triển kỹ năng dịch - thực trạng và giải pháp; nâng cao năng lực giảng dạy thực hành tiếng...Qua đó giúp đội ngũ giảng viên cập nhật kiến thức mới, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực người học.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ, chương trình đào tạo cũng được xây dựng theo định hướng ứng dụng, lấy người học làm trung tâm. Sinh viên được trang bị đồng bộ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, biên - phiên dịch tiếng Trung Quốc; được học các học phần về ngôn ngữ, văn hóa, văn học, thương mại và các kỹ năng phục vụ nghề nghiệp. Đồng thời, sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa như: Hội thi Đọc diễn cảm tiếng Trung Quốc, Hội thi Tài năng Hán ngữ, Hội thi Hát tiếng Trung Quốc, Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán, Hội thi Nghiệp vụ, Ngày hội Văn hóa Trung Quốc...và được thực tập, thực tế tại các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Trung Quốc. Quá trình đào tạo chú trọng thực hành, giúp sinh viên hình thành năng lực làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Một trong những điểm nhấn của chương trình đào tạo là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Với sự hỗ trợ từ các tổ chức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Trường Đại học Hùng Vương thường xuyên mời các tình nguyện viên, chuyên gia người Trung Quốc trực tiếp giảng dạy. Việc được học tập cùng giảng viên bản ngữ giúp sinh viên nâng cao khả năng giao tiếp, rèn luyện phản xạ ngôn ngữ và hiểu sâu hơn về văn hóa Trung Quốc.

Song song với đó, nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học của Trung Quốc như Học viện Hồng Hà, Đại học Sư phạm Quảng Tây, Đại học Sư phạm Nam Ninh, Đại học Quảng Tây... Thông qua các chương trình liên kết, sinh viên có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế tại Trung Quốc trong thời gian khoảng 2 tháng với nhiều ưu đãi. Các trường đại học ở Trung Quốc cũng cử tương đối lớn thực tập sinh sang thực tập giảng dạy tại trường. Đây là điều kiện thuận lợi để sinh viên nâng cao trình độ ngoại ngữ, mở rộng hiểu biết và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường quốc tế.

Những đổi mới trong công tác đào tạo đã mang lại hiệu quả rõ nét. Nhiều năm liên tiếp, sinh viên Khoa Tiếng Trung Quốc đạt thành tích cao, ổn định tại các cuộc thi học thuật uy tín của ngành như: Tài năng Hán ngữ các trường đại học khu vực miền Bắc; Nhịp cầu Hán ngữ các trường đại học miền Bắc, miền Trung Việt Nam; Hùng biện tiếng Trung toàn quốc... Những giải thưởng đạt được không chỉ khẳng định năng lực của sinh viên mà còn phản ánh chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao.

Em Nguyễn Thế Văn - lớp K21 Ngôn ngữ Trung Quốc C chia sẻ: "Điều em tâm đắc nhất là trong quá trình học tập, ngoài các giảng viên có nhiều kinh nghiệm của nhà trường, chúng em còn được các thầy, cô là người bản ngữ trực tiếp giảng dạy. Các giờ học thực hành, hoạt động giao lưu và cơ hội học tập tại Trung Quốc giúp chúng em tự tin hơn trong giao tiếp, đồng thời có thêm nhiều trải nghiệm thực tế để chuẩn bị cho công việc sau này”.

Không chỉ đạt thành tích trong học tập, sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc còn được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực chuyên môn và kỹ năng làm việc. Với định hướng ứng dụng, đào tạo gắn liền với thực tiễn, 91,4% sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có việc làm trước và trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp; 98,6% sinh viên hài lòng về chất lượng giảng dạy tại khoa. Có hơn 30 nhà trường, doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan có quan hệ hợp tác hoặc có ký kết hợp tác với nhà trường về đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc với cơ hội hàng nghìn vị trí việc làm hàng năm. Nhiều sinh viên được doanh nghiệp tiếp nhận chính thức ngay sau thời gian thực tập. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của thị trường lao động.

TS.Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương cho biết: “Nhà trường xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Hùng Vương sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, mở rộng hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tạo môi trường học tập hiện đại để sinh viên phát triển toàn diện năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập”.

Từ nền tảng gần 20 năm xây dựng và phát triển, Khoa Tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hùng Vương đang tiếp tục khẳng định thương hiệu đào tạo bằng chất lượng đầu ra, khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên và sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của xã hội. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực ngôn ngữ chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Anh Thơ