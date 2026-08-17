Cảnh giác nguy cơ đột quỵ ở người trẻ

Đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ, thậm chí ở người trước đó không có biểu hiện bệnh lý rõ ràng. Những trường hợp đột quỵ ở tuổi còn rất trẻ là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với sức khỏe, đồng thời cần nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để được cấp cứu kịp thời.

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh thăm, khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Mới đây, một nam sinh đạt 26,92 điểm thi, vừa nhận giấy báo trúng tuyển ngành Kỹ thuật Nhiệt của Đại học Bách khoa Hà Nội, đã đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang đi làm thêm để dành tiền mua laptop. Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xót xa, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra ở những người còn rất trẻ.

Trước đó, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân N.H.P. (40 tuổi, ở Quảng Ninh) bị chảy máu lớn ở tiểu não - một trong những thể đột quỵ nặng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hồi phục tốt. Theo thông tin từ gia đình, trước khi xảy ra đột quỵ, anh P. đã được chẩn đoán tăng huyết áp nhưng không dùng thuốc đều đặn do chủ quan, cho rằng mình còn trẻ và sức khỏe vẫn tốt. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến bệnh lý tiềm ẩn không được kiểm soát, làm gia tăng nguy cơ xảy ra biến cố.

TS Đào Việt Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam ở cả nam và nữ. Đáng chú ý, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Nhiều trường hợp xảy ra ở những người còn trẻ, đang trong độ tuổi lao động...

Chia sẻ về tình trạng đột quỵ ở người trẻ, Thạc sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết, ở người trẻ, phần lớn ca bệnh không có cảm nhận rõ ràng trước đó bởi họ thường có sức khỏe tốt và khả năng chịu đựng cao. Tuy nhiên, một khi biến cố xảy ra, hậu quả có thể rất nặng nề.

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, các yếu tố dẫn đến đột quỵ ở người trẻ khá đa dạng, có thể liên quan đến lối sống nhưng cũng có những trường hợp xuất phát từ bệnh lý di truyền hoặc có những tổn thương dị dạng mạch máu não.

Một trong những nguyên nhân đáng lưu ý là các bất thường về mạch máu não, trong đó có phình mạch. Theo chuyên gia, túi phình có thể tồn tại từ trước nhưng người bệnh không biết do chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, người bệnh có thể hoàn toàn không biết mình đang mang một yếu tố nguy cơ cho đến khi xảy ra biến cố.

“Ở người có phình mạch não, các hoạt động thể lực cường độ cao cũng cần được lưu ý. Khi chạy marathon, đá bóng hoặc gắng sức, huyết áp có thể tăng, trong một số trường hợp làm gia tăng nguy cơ túi phình bị vỡ, gây xuất huyết não”- bác sĩ Đoàn Dư Mạnh phân tích.

Bên cạnh đó, các thói quen như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, lười vận động, thừa cân, béo phì, thức khuya, cùng tình trạng stress, căng thẳng trong cuộc sống và công việc cũng là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ.

Không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Hạn chế rượu, bia, thuốc lá để giảm nguy cơ đột quỵ ở người trẻ. Ảnh: PV

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, mọi người, dù còn trẻ hay đã lớn tuổi, không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường như đau đầu, chóng mặt, ngất đột ngột. Chủ động khám sức khỏe định kỳ, đánh giá các yếu tố nguy cơ và tầm soát chuyên sâu về đột quỵ và bệnh lý tim mạch khi có chỉ định là cách giúp phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu đột ngột như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, rối loạn thị giác, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội bất thường, cần nghĩ ngay đến khả năng đột quỵ. Mọi người cần nhanh chóng gọi 115 và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ.

“Với bệnh nhân đột quỵ, càng đưa đến bệnh viện sớm, càng có cơ hội được điều trị kịp thời. Với ngừng tim đột ngột, cấp cứu ngay từ những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho biết.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân ghi nhớ quy tắc BE FAST để nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ. B (Balance) là mất thăng bằng, đi lảo đảo; E (Eyes) là nhìn mờ, nhìn đôi hoặc mất thị lực đột ngột; F (Face) là méo miệng, lệch mặt; A (Arms) là yếu hoặc tê một bên tay, chân; S (Speech) là nói khó, nói ngọng hoặc không hiểu lời nói; T (Time) là thời gian - cần gọi ngay 115 và ghi nhớ chính xác thời điểm khởi phát triệu chứng.

Người dân tuyệt đối không tự ý cho bệnh nhân đột quỵ uống nước, uống thuốc hoặc áp dụng các biện pháp như chích máu đầu ngón tay, day bóp, cạo gió. Những cách xử trí này không giúp điều trị đột quỵ, mà còn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị.

Bên cạnh đột quỵ, các chuyên gia cũng lưu ý người trẻ không nên chủ quan với những bệnh lý tim mạch tiềm ẩn, bởi một số bất thường có thể dẫn đến đột tử, dù trước đó người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường. Cũng theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, một số trường hợp đột tử do tim có thể liên quan đến các bất thường bẩm sinh hoặc rối loạn điện học của tim, chẳng hạn hội chứng WPW (Wolff-Parkinson-White). Những bất thường này có thể gây rối loạn nhịp nghiêm trọng, trong một số trường hợp có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột.

https://hanoimoi.vn/canh-giac-nguy-co-dot-quy-o-nguoi-tre-1216694.html

Theo hanoimoi.vn