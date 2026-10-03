Chăm sóc sức khỏe toàn dân - Từ chủ trương đến hành động

Từ phòng bệnh, khám chữa bệnh, đến khám sức khỏe định kỳ, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội, chủ trương chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân đang được ngành Y tế Phú Thọ cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy, chăm sóc sức khỏe toàn dân ngày càng đi vào thực chất, hướng mạnh về dự phòng, cơ sở và lấy người dân làm trung tâm.

Từ đầu năm đến nay, công tác y tế dự phòng được triển khai đồng bộ, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cùng với duy trì tiêm chủng mở rộng an toàn, đúng tiến độ, ngành Y tế triển khai các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm, viêm gan vi rút, HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe học đường; đồng thời chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Cán bộ, nhân viên y tế Trạm Y tế xã Tiên Lương khám sức khoẻ đầu năm học cho trẻ mầm non trên địa bàn xã.

Phòng bệnh được đặt song hành với chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa. Công tác dân số và phát triển tiếp tục được triển khai đồng bộ, từ truyền thông chính sách, cung ứng phương tiện tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến sàng lọc trước sinh, sơ sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân.

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, ngành Y tế phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các bếp ăn tập thể, trường học, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào một phần do việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ ngay từ cơ sở.

Ở lĩnh vực khám, chữa bệnh, trong 8 tháng qua, các cơ sở y tế công lập thực hiện hơn 2,86 triệu lượt khám bệnh, đạt 83% kế hoạch năm. Công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 75%. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,77% dân số. Điều đó cho thấy vai trò của chính sách bảo hiểm y tế trong mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Một bước chuyển rõ nét từ chủ trương đến hành động là việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Trên cơ sở Quyết định số 1272/QĐ-BYT ngày 6/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 22/7/2026, triển khai chương trình giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí từ năm 2026.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, các địa phương và đơn vị y tế đã tổ chức triển khai. Đến hết tháng 8, toàn tỉnh có hơn 2,6 triệu người được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt 65,85% - một khối lượng công việc lớn, thể hiện quyết tâm chuyển trọng tâm chăm sóc sức khỏe từ chữa bệnh sang chủ động phát hiện, quản lý và kiểm soát các yếu tố nguy cơ bệnh tật.

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Để chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân được thực hiện đồng đều, thuốc, vật tư y tế và các điều kiện phục vụ khám, chữa bệnh cũng được chú trọng. Ngành Y tế đã triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc tập trung; điều tiết, bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm cho các cơ sở y tế, trong đó có 148 trạm y tế xã, phường. Đến nay, 100% trạm y tế đã hoàn thành thông báo GSP, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản và sử dụng thuốc tại tuyến cơ sở.

Chuyển đổi số cũng đang tạo thêm phương thức mới để người dân tiếp cận và quản lý thông tin sức khỏe. Toàn ngành đã tích hợp, liên thông 1,45 triệu Sổ sức khỏe điện tử, đạt 36,6% dân số; 61/61 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hoàn thành sớm hơn lộ trình của Bộ Y tế. Việc kết nối dữ liệu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từng bước hình thành nền tảng y tế số, hỗ trợ quản lý, điều hành và phục vụ người bệnh thuận lợi hơn.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, chăm sóc sức khỏe toàn dân ở Phú Thọ đang từng bước chuyển từ chủ trương thành những nhiệm vụ cụ thể, có mục tiêu, tiến độ và đạt kết quả. Đây cũng là nền tảng để ngành Y tế tiếp tục hoàn thiện hệ thống, khắc phục những điểm nghẽn về nhân lực, cơ chế và nguồn lực, đưa chủ trương chăm sóc sức khỏe Nhân dân đi vào cuộc sống.

Hồng Nhung