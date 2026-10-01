Xây dựng văn hóa bệnh viện, nâng cao sự hài lòng của người bệnh

Những năm qua, cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ngành Y tế Phú Thọ đã chú trọng xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, thân thiện, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế, hướng tới sự tin tưởng, hài lòng của người bệnh.

Cán bộ Trạm Y tế xã An Hòa luôn thiên thiện giúp đỡ người bệnh.

Ứng xử của thầy thuốc không chỉ thể hiện đạo đức nghề nghiệp mà còn góp phần tạo dựng niềm tin của người bệnh đối với cơ sở y tế. Trong môi trường bệnh viện, nơi người bệnh thường mang tâm lý lo lắng, mệt mỏi, một lời nói nhẹ nhàng, thái độ tận tình có thể giúp họ yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, việc đổi mới cách giao tiếp, ứng xử được cụ thể hóa từ những việc nhỏ. Thay vì chỉ gọi số thứ tự, nhân viên y tế được nhắc nhở gọi kèm tên người bệnh để thể hiện sự thân thiện, tôn trọng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, cho rằng trong điều kiện các cơ sở y tế ngày càng chú trọng chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người bệnh là yếu tố quan trọng để xây dựng uy tín bệnh viện. Vì vậy, cùng với chuyên môn, thái độ phục vụ phải được coi trọng.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc chú trọng xây dựng mối thân thiện với người bệnh.

Thực tế tại các bệnh viện đa khoa, nơi tiếp nhận số lượng lớn người bệnh mỗi ngày, áp lực công việc cao có thể ảnh hưởng đến cách giao tiếp, ứng xử. Những biểu hiện thiếu kiềm chế, thiếu trách nhiệm hoặc lời nói chưa phù hợp, dù chỉ xảy ra cá biệt, cũng có thể tác động đến niềm tin của người bệnh.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc, sự thân thiện giữa thầy thuốc và người bệnh được thể hiện rõ trong hoạt động điều trị thường xuyên. Bà Bùi Thị Nhuộn, 62 tuổi, dân tộc Mường, ở xã Lạc Sơn, đang điều trị suy thận và phải lọc máu định kỳ tại Trung tâm. Mỗi tuần bà điều trị 2 lần, mỗi lần khoảng 4 giờ. Thời gian điều trị kéo dài giúp bà và các nhân viên y tế có nhiều cơ hội trò chuyện, chia sẻ, qua đó tạo sự gần gũi, tin tưởng trong quá trình điều trị. Việc được điều trị tại cơ sở y tế gần nhà cũng giúp bà giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Bệnh nhân Bùi Văn Đinh, 65 tuổi, ở khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, đã điều trị suy thận 3 năm. Từ tháng 4/2026, ông chuyển về lọc máu tại Trung tâm, với quãng đường từ nhà đến cơ sở y tế chỉ khoảng 3 km. Gắn bó với Trung tâm trong thời gian dài, ông dần quen với các nhân viên y tế và cảm nhận rõ sự quan tâm, chia sẻ trong quá trình điều trị. Với ông, sự gần gũi ấy giúp việc điều trị trở nên nhẹ nhàng hơn và tạo thêm niềm tin để kiên trì theo dõi, điều trị bệnh.

Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn văn hóa xanh - sạch - đẹp.

Chị Vũ Thị Hồng Loan - Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc; Phẫu thuật gây mê hồi sức - chạy thận nhân tạo của Trung tâm, cho biết cán bộ, nhân viên trong khoa thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh của người bệnh để chia sẻ, hỗ trợ. Mỗi ngày khoa thực hiện 2 ca, mỗi ca có từ 6 đến 8 bệnh nhân chạy thận. Công việc không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ, thận trọng, tinh thần trách nhiệm mà còn cần sự kiên nhẫn, gần gũi để người bệnh yên tâm trong quá trình điều trị.

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, cho biết những trường hợp ứng xử thiếu văn hóa trong cơ sở y tế chỉ là cá biệt. Tuy nhiên, người bệnh khi đến khám, điều trị thường mang tâm lý lo lắng, mong muốn được quan tâm, giải thích và chăm sóc. Vì vậy, cán bộ y tế cần chủ động chia sẻ, kiên nhẫn và kiểm soát lời nói, hành vi trong giao tiếp.

Với phương châm “Xây dựng văn hóa bệnh viện, lấy người bệnh làm trung tâm”, ngay từ đầu năm, ngành Y tế Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao văn hóa ứng xử trong các cơ sở y tế. Cùng với tổ chức tập huấn về giao tiếp, ứng xử và phát động phong trào thi đua, ngành chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện. Trong đó, đề cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức, người lao động.

Các đơn vị cụ thể hóa tiêu chí xây dựng cơ quan văn hóa gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 12 Điều Y đức và theo tinh thần của Quyết định số 2151/QĐ-BYT về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Mỗi đơn vị bố trí tổ tư vấn, hỗ trợ người bệnh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan và nơi cư trú.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, các cơ sở y tế chú trọng xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, cải thiện cảnh quan, trang phục, tác phong; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường làm việc lành mạnh.

Xây dựng văn hóa bệnh viện là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm của mỗi cán bộ y tế. Khi người bệnh được tôn trọng, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời, niềm tin đối với cơ sở y tế được củng cố, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Xuân Nguyễn