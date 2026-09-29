5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo bệnh tiểu đường

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Buổi sáng thức dậy với các triệu chứng như khát nước, mờ mắt hay tê bì chân tay có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu tăng cao.
https://tienphong.vn/5-dau-hieu-buoi-sang-canh-bao-benh-tieu-duong-post1880265.tpo
Theo Báo điện tử Tiền Phong
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