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5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo bệnh tiểu đường

Buổi sáng thức dậy với các triệu chứng như khát nước, mờ mắt hay tê bì chân tay có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu tăng cao.

5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo bệnh tiểu đường

https://tienphong.vn/5-dau-hieu-buoi-sang-canh-bao-benh-tieu-duong-post1880265.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong


Theo Báo điện tử Tiền Phong

 Từ khóa: Buổi sáng Dấu hiệu Cảnh báo Bệnh tiểu đường Triệu chứng tăng cao
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