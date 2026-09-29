5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo bệnh tiểu đường

Rút ngắn 2 giờ chờ xét nghiệm nhờ chuyển đổi số và hệ thống xét...

2026-09-29 14:16:00 Từ chỗ người bệnh phải chờ 2,5-3 giờ để nhận kết quả xét nghiệm, thời gian này tại Bệnh viện Bạch Mai nay được rút xuống dưới 1 giờ; với bệnh nhân cấp cứu, chỉ khoảng 45 phút....

Vì môi trường y tế không khói thuốc

2026-09-28 06:20:00 baophutho.vn Song song với việc nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển y tế chất lượng cao, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình luôn chú trọng xây dựng môi...

Chuyên gia chỉ cách chăm sóc sức khỏe chủ động

2026-09-26 07:14:00 Chăm sóc sức khỏe chủ động không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó có thể bắt đầu ngay từ hôm nay - từ một lựa chọn thực phẩm tốt hơn, một cách chế biến an...

Uống trà không “đốt cháy” lượng đường trong bánh Trung thu

2026-09-25 07:21:00 Bánh Trung thu ngọt, béo thường được dùng cùng chén trà đắng để cân bằng hương vị. Tuy nhiên, theo bác sĩ, uống trà hay các loại nước lá đắng sau khi ăn bánh không thể “giải”...

Dự kiến bổ sung thuốc ung thư thế hệ mới vào danh mục bảo hiểm y tế chi trả

2026-09-24 06:58:00 Bộ Y tế cho biết đang rà soát, sửa đổi danh mục thuốc được Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán, trong đó dự kiến mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp...

Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho hơn 2.100 học sinh

2026-09-23 16:10:00 baophutho.vn Ngày 23/9, tại Trường THCS Nông Trang, phường Nông Trang, chương trình khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho học sinh được tổ chức với sự tham...