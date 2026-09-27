Giá vàng ngày 26/9: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC tiếp tục đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (26/9) tăng nhẹ trở lại, giao dịch ở mức 4.284,2 USD/ounce, nhờ căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt làm giảm bớt áp lực bán trên thị trường. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ hai liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 144,4 triệu đồng/lượng và 143,9 triệu đồng/lượng.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong phiên giao dịch hôm nay (26/9), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước chững lại, duy trì ở mức hơn 140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi sau chuỗi phiên giảm sâu, giao dịch trên ngưỡng 4.200 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 26/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,1-144,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140,9 triệu đồng/lượng, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 141,5-145,5 triệu đồng/lượng, bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 144,4 triệu đồng/lượng, đứng im ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 26/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 10,4 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.284,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng trở lại khi giá dầu giảm trước những kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể giúp mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu hạ nhiệt có thể làm giảm áp lực lạm phát, qua đó phần nào giảm sức ép buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, góp phần hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 101,03 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,167%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 tăng 0,51%, đạt 7.743,41 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 0,5%, đạt 27.068,72 điểm; trong khi đó, chỉ số Dow Jones tăng 478,64 điểm, tương đương tăng 0,93%, đạt 51.828,62 điểm. Giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 97,61 USD/thùng đối với dầu Brent và 92,45 USD/thùng với dầu WTI.

Theo nhandan.vn