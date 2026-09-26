Nước rút đưa 5 xã về đích nông thôn mới năm 2026

26/09/2026 16:08 GMT+7

baophutho.vn Giai đoạn 2026 - 2030, bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu, tích hợp nhiều lĩnh vực và nâng yêu cầu về phát triển kinh tế, chuyển đổi số, chất lượng đời sống. Vì vậy, nhiều xã từng đạt chuẩn vẫn còn những nội dung phải hoàn thiện. Năm 2026, Phú Thọ phấn đấu đưa 5 xã về đích nông thôn mới. Khi thời gian còn lại không nhiều, các địa phương đang tập trung tháo gỡ những tiêu chí khó, huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ từng phần việc.