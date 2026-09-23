Siết quản lý, minh bạch bữa ăn bán trú

23/09/2026 07:28 GMT+7

baophutho.vn Những phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường học trong cả nước vừa qua cho thấy: chất lượng, định lượng, an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú vẫn là những vấn đề cần được kiểm soát chặt chẽ. Vì thế, văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 33 và Công điện số 64 của Thủ tướng Chính phủ mà Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành yêu cầu: Rà soát 100% bếp ăn, kiểm soát thực phẩm và công khai bữa ăn nội trú, bán trú để phụ huynh giám sát.