Tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện Chiến dịch 180 ngày cao điểm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 30/6/2026 của UBND tỉnh, đến tháng 9/2026, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ 3 khối thông tin đối với hơn 1,05 triệu thửa đất, đạt gần 80% tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu. Qua rà soát theo bộ tiêu chí mới của Cục Quản lý đất đai, toàn tỉnh có hơn 887.000/1.340.000 thửa đất đáp ứng đầy đủ yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, đạt tỷ lệ hơn 66%.

Các cơ quan, địa phương đang tiếp tục tập trung thực hiện Chiến dịch, đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm tiến độ đề ra.

Chi cục Quản lý đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tập huấn, hướng dẫn cán bộ các xã, phường cập nhật thông tin, đảm bảo tiến độ chiến dịch.

Cán bộ Chi cục Quản lý đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám cùng cán bộ chuyên môn các xã, phường tích cực phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp và phần mềm chuyên dụng thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Công an xã Liên Hòa trực tiếp đến hộ dân hướng dẫn kê khai thông tin đất đai.

Cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật tiến độ, rút kinh nghiệm nhằm tăng độ chính xác khi thực hiện.

Được sự tuyên truyền, vận động của lực lượng công an địa phương, người dân xã Minh Đài cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ làm sạch dữ liệu đất đai.

Cán bộ xã Long Cốc thường xuyên bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, tài liệu góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngọc Lam