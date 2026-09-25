Giá vàng hôm nay 25-9: Vàng thế giới giảm mạnh, trong nước hạ giá

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Giá vàng thế giới giảm mạnh, kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt đi xuống, trong đó vàng miếng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,9– 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,6 – 145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Vàng thế giới giảm mạnh so với cùng thời điểm sáng qua
Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.282 USD/ounce, giảm 61 USD/Ounce so với kết phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Giá vàng giao ngay giảm khi phải chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD tăng, trong khi giá dầu phục hồi làm gia tăng lo ngại lạm phát. Thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần trong tháng 10, sau khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực. Chỉ số PMI sơ bộ tháng 9 cho thấy khu vực tư nhân tăng trưởng mạnh nhất hơn 5 năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm xuống 197.000, trong khi doanh số bán nhà mới tháng 8 tăng 6,4%, lên 684.000 căn theo năm. Thị trường hiện định giá khoảng 2/3-70% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10.
Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran tiếp tục tác động đến thị trường dầu mỏ và vàng. Dầu Brent giao dịch quanh 105,42 USD/thùng, WTI ở mức 94,30 USD/thùng. Giá dầu cao làm gia tăng rủi ro lạm phát, qua đó gây áp lực lên lợi suất trái phiếu và giá vàng, dù căng thẳng địa chính trị vẫn hỗ trợ nhu cầu trú ẩn.
Về kỹ thuật, vùng 4.311-4.347 USD/ounce là kháng cự quan trọng của vàng. Nếu vượt vùng này, giá có thể hướng tới 4.400 USD và 4.530 USD. Ở chiều ngược lại, các mức hỗ trợ được xác định tại 4.252 USD và 4.160 USD; nếu phá vỡ, vùng 4.000 USD là mục tiêu giảm tiếp theo.
https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-25-9-vang-the-gioi-giam-manh-trong-nuoc-ha-gia-1758114.html
Theo hanoimoi.vn
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