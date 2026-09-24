Nâng cao chất lượng cán bộ, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược

Sáng 24/9, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ trong quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nối điểm cầu trung tâm tới 3 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của hơn 1.600 đại biểu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự và chủ trì tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội.

Các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì các điểm cầu trực tuyến tại khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin về định hướng phát triển tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Trong đó, quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, tạo cơ sở để chủ động đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Làm tốt quy hoạch hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng trong ngày mai" và “quy hoạch là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng, sàng lọc” đối với cán bộ.

Đây không chỉ là yêu cầu đối với công tác cán bộ mà còn là yêu cầu đối với việc chuẩn bị nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có bản lĩnh và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Muốn làm tốt điều đó, trước hết phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích và yêu cầu của công tác quy hoạch, tránh tư tưởng coi quy hoạch là sự “sắp xếp trước” để bố trí, bổ nhiệm cán bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị là dịp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nhận thức cũng như những đề xuất, kiến nghị của đội ngũ cán bộ trong quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Qua đó, định hướng tư tưởng, xác định yêu cầu, giao nhiệm vụ và củng cố quyết tâm, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kế cận, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm, đặt tại Trường Đại học Hùng Vương.

Quang cảnh điểm cầu trung tâm, đặt tại Trường Đại học Hùng Vương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu những ý kiến xác đáng của các đồng chí. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ, tạo điều kiện để những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có khát vọng cống hiến được rèn luyện, thử thách và phát huy tốt nhất năng lực.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin một số định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Trong đó, nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm: Bối cảnh và không gian phát triển mới của tỉnh; đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy đồng thời các động lực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng đồng bộ, khơi thông nguồn lực và giảm chi phí của nền kinh tế; phát triển nguồn nhân lực, văn hóa và các lĩnh vực xã hội tương ứng với yêu cầu của mô hình phát triển mới; đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Phú Thọ.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi báo cáo công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong quy hoạch.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Vân Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tinh thần xây dựng và sự quan tâm sâu sắc của đội ngũ cán bộ đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Để triển khai hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trọng tâm là bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Trung ương. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, có chiến lược và lộ trình cụ thể; lựa chọn đúng người, giao đúng việc, bố trí đúng thời điểm, “làm đến đâu, chắc đến đó”.

Quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm quy hoạch “động” và “mở”; bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông các khâu trong công tác cán bộ; coi trọng cơ cấu nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Không khép kín quy hoạch trong từng cơ quan, ngành, địa phương. Không để cán bộ trong quy hoạch bị “treo”, bị bỏ quên, bị lãng phí hoặc tự bằng lòng với chính mình.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Hòa Bình.

Đồng chí nhấn mạnh, cần tập trung phát hiện, tạo nguồn, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có chất lượng, năng lực, phẩm chất, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ.

Phải bảo vệ người năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xử lý nghiêm cán bộ lợi dụng đổi mới để vụ lợi, làm trái quy định, gây thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương giao việc khó, địa bàn khó, lĩnh vực mới cho cán bộ có triển vọng; tạo điều kiện để cán bộ trẻ được rèn luyện ở cơ sở; tạo điều kiện cho cán bộ học tập, đổi mới, thử nghiệm cách làm hiệu quả.

Mục tiêu là hình thành đội ngũ cán bộ vừa có bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, vừa có năng lực quản trị và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh.

Đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ không ngừng rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh và đạo đức của người cán bộ. Có bản lĩnh chính trị vững vàng; đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu khu vực Vĩnh Phúc.

Đồng chí mong muốn mỗi đồng chí chủ động học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, nâng cao năng lực quản trị, khả năng tổ chức thực hiện và kỹ năng giải quyết những vấn đề mới phát sinh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ vọng ở đội ngũ cán bộ quy hoạch không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn là tinh thần phụng sự, dám nhận việc khó, dám đến những nơi còn nhiều khó khăn, dám chịu áp lực và luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Mỗi đồng chí phải xác định rằng, vị trí của người cán bộ không được quyết định bởi chức danh mà được khẳng định bằng uy tín, bằng kết quả công việc và bằng sự ghi nhận của tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tạo môi trường dân chủ, công khai, minh bạch để cán bộ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đánh giá bằng dữ liệu, kết quả, sản phẩm, hiệu quả và uy tín trong thực tiễn; đồng thời kiên quyết sàng lọc những trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh công việc, không còn đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian tới.

Đức Anh - Hồng Duyên