Đối thoại, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Sáng 23/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư quý III năm 2026. Các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và gần 150 doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, sau hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị tập trung xử lý, tháo gỡ kịp thời; trong đó, 53/69 kiến nghị đã được giải quyết.

Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; tinh thần đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố.

Nhờ đó, trong 8 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ cơ bản ổn định và phát triển; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao, nhiều dự án, công trình được khởi công xây dựng.

Kết quả này thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh và các đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương, trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh.

Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết triệt để; một số nội dung xử lý còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp.

Trên tinh thần đối thoại thực chất, giải quyết thực chất, tạo chuyển biến thực chất, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư thẳng thắn phản ánh đúng, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải và đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể, khả thi.

Đối với các sở, ban, ngành, địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải xác định rõ tinh thần: Doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất phương án xử lý; tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường phải trực tiếp lắng nghe, trả lời rõ ràng, cụ thể, đúng trọng tâm, trọng điểm; đề xuất phương hướng xử lý cụ thể, xác định rõ lộ trình và thời gian giải quyết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đối thoại.

Tại hội nghị đối thoại, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, nhất là việc hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tập đoàn Amata kiến nghị nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng.

Lãnh đạo Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina nêu khó khăn trong tuyển dụng lao động.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Việt Tùng kiến nghị một số nội dung liên quan đến thanh lý hợp đồng và các nghĩa vụ còn lại của dự án Khu Trung tâm Hành chính - chính trị thành phố Hoà Bình cũ.

Một số doanh nghiệp kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống giao thông kết nối, trạm điện và nhà máy xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Tăng cường liên kết, hình thành mạng lưới cung ứng lao động, nhất là lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Đồng thời, nghiên cứu mở rộng các tuyến xe buýt kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận; quy hoạch, xây dựng các khu vực đỗ xe tập trung, bổ sung các điểm dừng, đỗ phù hợp tại các khu công nghiệp; ưu tiên đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động.

Một số doanh nghiệp cho rằng, Phú Thọ có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Vì vậy, tỉnh cần nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, từng bước hình thành các chuỗi giá trị công nghệ cao trên địa bàn.

Cùng với đó, cần tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; công khai, minh bạch và thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn.

Giám đốc Sở Tài chính trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Xây dựng trao đổi làm rõ những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực do ngành quản lý.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời các vấn đề doanh nghiệp kiến nghị.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn, Quách Tất Liêm, Phùng Thị Kim Nga đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị giải đáp, hướng dẫn và thống nhất phương án xử lý đối với từng nội dung kiến nghị của doanh nghiệp trên tinh thần nâng cao trách nhiệm, chủ động vào cuộc và giải quyết công việc theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi.

Tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nâng cao tính thực chất, hiệu quả của công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

Đặc biệt, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai hiệu quả cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” đối với các dự án trọng điểm; qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát các vấn đề còn tồn tại, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý bảo đảm phù hợp, hiệu quả, đúng tiến độ.

Tiếp tục duy trì hiệu quả Chương trình “Cà phê doanh nhân”. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, nhất là các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, cần khẩn trương tổng hợp theo từng nhóm nội dung, xác định rõ bộ, ngành liên quan để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm túc thực hiện các cam kết đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nhân, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Thúy Hường