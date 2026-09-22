Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Chiều 22/9, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh và một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong công tác tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế.

Nhằm tiếp tục vận hành sau khi tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh, dự thảo Đề án sắp xếp do Sở Y tế soạn thảo đề xuất giải thể Làng trẻ em SOS Việt Trì, sau đó sắp xếp, tổ chức lại thành Cơ sở 2 thuộc Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc, trực thuộc Sở Y tế.

UBND phường Việt Trì tiếp nhận Trường Mẫu giáo SOS và thành lập phân hiệu trường mầm non thuộc trường mầm non công lập trên địa bàn phường. Chuyển đổi mô hình Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì thành trường phổ thông liên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập. Chuyển đổi mô hình Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì thành trường trung cấp nghề công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về phương án xử lý đối với từng nhóm đối tượng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học và người lao động. Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung rà soát các căn cứ pháp lý, phương án, tiêu chí, điều kiện để tổ chức thành cơ sở giáo dục công lập, tự chủ.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu việc tiếp nhận, sắp xếp và vận hành các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm nguyên tắc không làm xáo trộn hoạt động, nhất là đối với người học và người lao động; đồng thời tiếp tục giữ gìn ý nghĩa nhân văn của mô hình.

Thống nhất về chủ trường sau khi tiếp nhận, các đơn vị thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, hướng tới tự chủ ở mức cao hơn, phù hợp với đặc thù hoạt động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đề án sắp xếp phải bổ sung phương án cụ thể đối với người học, bảo đảm việc chuyển đổi mô hình không làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập, điều kiện phục vụ và quyền lợi của học sinh.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các đơn vị bố trí nhân sự phụ trách, bảo đảm hoạt động, tài chính, tài sản và tư cách pháp nhân không bị gián đoạn. Trước mắt, chế độ, thu nhập của người lao động được đề nghị duy trì như hiện nay. Những nhu cầu bổ sung nhân lực do tính chất đặc thù của các đơn vị sẽ được tính toán trên cơ sở biên chế và khả năng cân đối ngân sách. Phương án hoàn chỉnh phải được xây dựng trước ngày 30/9 để tiếp tục trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã nghe Sở Y tế báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp thuộc sở. Theo lãnh đạo Sở Y tế, vướng mắc hiện nay là các đơn vị sự nghiệp thuộc sở chưa được giao chỉ tiêu biên chế nên chưa có cơ sở tuyển dụng. Sở Y tế đề nghị được giao biên chế, đồng thời rà soát, tiếp nhận số viên chức được tuyển dụng theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa và số lao động hợp động.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Tư pháp rà soát về tổ chức, biên chế, nguồn lực tài chính và các căn cứ pháp lý liên quan. Trong đó, cần làm rõ điều kiện, thẩm quyền và phương thức tiếp nhận, tuyển dụng, sử dụng nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp, nhất là đối với những trường hợp đang làm việc theo các hình thức đặc thù.

Đồng chí lưu ý cơ chế được đề xuất phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, bảo đảm thống nhất trong toàn tỉnh, thay vì áp dụng riêng theo từng khu vực trước đây. Đối với những nội dung còn chưa rõ về thẩm quyền hoặc có tính chất phức tạp, các cơ quan liên quan cần tiếp tục rà soát, đồng thời báo cáo xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi triển khai.

Thanh Hằng - Trần Tuấn