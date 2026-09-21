Bộ Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Bắc

Ngày 21/9, Đoàn công tác Quân khu 2 do Trung tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ. Tham gia đoàn công tác có thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu.

Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh có Đại tá Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác trực tiếp khảo sát thực địa khu vực quy hoạch xây dựng doanh trại, hệ thống giảng đường, thao trường, phòng học chuyên dùng, khu nhà ăn và các khu vực phục vụ sinh hoạt, học tập, rèn luyện của học viên.

Đoàn cũng nghe đại diện các cơ quan chức năng Quân khu và Bộ CHQS tỉnh báo cáo tiến độ xây dựng đề án; phương án tổ chức, biên chế; bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của phân hiệu.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Trần Văn Bắc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan Quân khu và Bộ CHQS tỉnh trong triển khai các nội dung chuẩn bị thành lập Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Đoàn kiểm tra khảo sát thực tế tại điểm thành lập phân hiệu.

Việc thành lập Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Bắc là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ lâu dài cho Quân đội, đồng chí Trần Văn Bắc yêu cầu các cơ quan chức năng của Quân khu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Đồng chí cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, doanh trại, giảng đường; chuẩn bị chu đáo giáo trình, tài liệu; bảo đảm tốt các điều kiện về ăn, ở, chăm sóc, quản lý, giáo dục và rèn luyện học viên ngay từ những ngày đầu phân hiệu đi vào hoạt động.

Huy Thắng - Thế Hanh