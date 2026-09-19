Đấu tranh với tội phạm mua bán người

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người, nhất là lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân, Công an tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh cho người dân được xem là “lá chắn” quan trọng, góp phần ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.

Lực lượng Công an tỉnh làm việc với đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra tại một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Tam Dương.

Vạch trần thủ đoạn tinh vi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, xảy ra tại một cơ sở kinh doanh karaoke tại xã Tam Dương. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo về việc một bé gái dưới 16 tuổi và một phụ nữ bị giữ tại quán karaoke Tokyo, thuộc thôn Sơn Đồng, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ. Cơ sở này do Phạm Minh Đức, sinh năm 1999 làm chủ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xác định ngày 27/7/2026, Phạm Minh Đức, chủ quán karaoke Tokyo và Lưu Đức Ngọc, chủ quán karaoke Thiên Đường, đã thỏa thuận, trao đổi tiền để đưa cháu L.T.B.H. và chị D.K.A. từ cơ sở của Ngọc về quán của Đức làm việc.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ. Chỉ sau vài giờ, lực lượng công an xác định 3 người liên quan gồm Phạm Minh Đức, Đỗ Chí Hiếu và Lưu Đức Ngọc, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ. Làm việc với cơ quan điều tra, những người này đã khai nhận hành vi liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Đức Việt – Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Tội phạm mua bán người ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như cấu kết qua hội nhóm kín, mạng xã hội để giao dịch, chuyển giao nạn nhân giữa các quán karaoke, massage. Các đối tượng còn giấu nạn nhân tại các phòng trọ, kiểm soát điện thoại, cô lập nạn nhân nhằm né tránh lực lượng chức năng. Những thủ đoạn này gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm.

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa với tội phạm mua bán người

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, điều tra 4 vụ án với 20 bị can bị khởi tố về tội mua bán người. Đáng chú ý, nhiều nạn nhân dưới 16 tuổi, phần lớn sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi kỹ năng tự bảo vệ còn hạn chế. Qua Facebook, Zalo, TikTok và các nền tảng mạng xã hội, các đối tượng tiếp cận phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên, tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu việc làm để đưa ra những lời mời chào như “việc nhẹ, lương cao”. Khi nạn nhân mất cảnh giác, chúng dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú, sau đó kiểm soát, bóc lột hoặc chuyển giao cho các đối tượng khác.

Cán bộ xã Pà Cò tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống mua bán người cho phụ nữ trên địa bàn.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em là một trong những giải pháp quan trọng trong phòng ngừa tội phạm mua bán người. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Hội đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội và các nền tảng số; phối hợp với lực lượng Công an và các ngành liên quan tổ chức hội nghị, truyền thông cộng đồng, tập huấn, tư vấn pháp luật và phát huy vai trò của cán bộ Hội, tuyên truyền viên tại cơ sở.

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lễ phát động, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức 30 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống mua bán người cho trên 2.500 hội viên, phụ nữ. Các chi hội cũng được khuyến khích xây dựng, dàn dựng và biểu diễn các tiểu phẩm tuyên truyền với nội dung gần gũi, sát thực tế, qua đó truyền tải thông điệp phòng ngừa mua bán người sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để chủ động phòng ngừa tội phạm mua bán người, Hội LHPN tỉnh tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, chú trọng cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là các hành vi dụ dỗ, lừa đảo trên không gian mạng; hướng dẫn phụ nữ, trẻ em kỹ năng nhận diện và xử lý những tình huống có nguy cơ bị mua bán. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Đức Anh