Giá vàng hôm nay 18-9: SJC giảm 700.000 đồng/lượng

Sáng 18/9, giá vàng thế giới tăng 52 USD/ounce lên 4.360 USD, trong khi giá vàng miếng SJC trong nước giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,8 – 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,8 – 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,7 – 145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,3– 145,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,7 – 146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng nhẹ

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.360 USD/ounce, tăng 52 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giao ngay tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày thứ năm tại Mỹ, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cùng giảm, trong khi giá dầu thô đi xuống. Diễn biến này giúp kim loại quý tiếp tục phục hồi sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 16-9.

Fed đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75 - 4%, đồng thời phát tín hiệu có thể tăng thêm ít nhất một lần trong năm nay. Điều này tiếp tục tạo sức ép lên vàng trong trung hạn. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm từ 5,01% xuống 4,93% và đồng USD suy yếu đã hỗ trợ giá kim loại quý.

Về kỹ thuật, vàng đã vượt 4.300 USD/ounce và hướng tới vùng kháng cự 4.354 USD. Nếu vượt qua ngưỡng này, mục tiêu tiếp theo là 4.403 USD và 4.434 USD. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ được xác định tại 4.283 USD và 4.256 USD, trong khi ngưỡng giảm sâu hơn là 4.215,59 USD.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-18-9-sjc-giam-700-000-dong-luong-1757075.html

Theo hanoimoi.vn