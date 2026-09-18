Sơn Đông khẩn trương sản xuất vụ Đông

Lúa Mùa trên địa bàn xã Sơn Đông đang bước vào thời kỳ thu hoạch. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ mưa lớn, dông lốc, ngập úng có thể ảnh hưởng đến sản xuất, địa phương yêu cầu người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch nhanh những diện tích lúa đã chín. Cùng với đó, bà con khẩn trương chuẩn bị đất, giống, vật tư, sẵn sàng sản xuất vụ Đông đúng khung lịch thời vụ.

Nông dân xã Sơn Đông thu hoạch lúa Mùa, chuẩn bị sản xuất vụ Đông.

Giai đoạn cuối vụ Mùa, thời tiết thường xuyên xuất hiện mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ. Để bảo vệ thành quả sản xuất, UBND xã Sơn Đông chỉ đạo các thôn vận động người dân chủ động huy động nhân lực, máy móc, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa đã chín, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đối với diện tích lúa đã đủ độ chín, cần ưu tiên thu hoạch trước, không để lúa chín ngoài đồng trong thời gian dài, nhất là khi có dự báo mưa lớn, gió mạnh hoặc nguy cơ ngập úng. Các thôn vận động hỗ trợ nhau trong thu hoạch, tận dụng tối đa máy gặt, máy tuốt và các phương tiện phục vụ sản xuất để đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí và hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Theo chỉ đạo của UBND xã, ngay sau khi thu hoạch vụ Mùa, bà con cần khẩn trương làm đất, vệ sinh đồng ruộng, xử lý tàn dư cây trồng; chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư để sản xuất vụ Đông năm 2026. Làm đất sớm, gieo trồng đúng khung thời vụ sẽ giúp cây trồng tận dụng tối đa số ngày nắng trong năm, sinh trưởng, phát triển thuận lợi, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Vụ Đông năm nay, xã Sơn Đông dự kiến gieo trồng khoảng 400ha, gồm 195ha ngô, 55ha lạc, 45ha rau các loại, 40ha khoai lang và một số loại cây trồng khác. Các loại cây trồng được lựa chọn đều đã được khảo nghiệm qua nhiều vụ, phù hợp với đồng đất địa phương, cho hiệu quả kinh tế khá.

Nông dân xã Sơn Đông gieo trồng ngô Đông sớm.

Để giúp bà con yên tâm đầu tư sản xuất vụ Đông, xã Sơn Đông khuyến khích người trực tiếp sản xuất, sơ chế, chế biến áp dụng đầy đủ các quy trình sản xuất tiên tiến; đăng ký mã số cho sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc. Qua đó, gắn trách nhiệm của cơ sở sản xuất với chất lượng sản phẩm, từng bước hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, an toàn, bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Đông cho biết: “Để tránh tình trạng bà con mua phải vật tư nông nghiệp kém chất lượng, UBND xã yêu cầu các cửa hàng vật tư nông nghiệp, các HTX dịch vụ nông nghiệp cung ứng đầy đủ, đúng chủng loại vật tư bảo đảm chất lượng; đặc biệt là giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của nông dân trong xã”.

Bên cạnh việc chuẩn bị giống, vật tư, xã Sơn Đông đề nghị các thôn hướng dẫn người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khi có thiên tai, bảo vệ diện tích cây trồng. Đồng thời, địa phương tiếp tục khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng cường xúc tiến thương mại và từng bước xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm thế mạnh.

Việc thu hoạch nhanh diện tích lúa đã chín, sớm giải phóng đất và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sản xuất đang được xã Sơn Đông triển khai đồng thời. Đây là giải pháp nhằm hạn chế rủi ro ở cuối vụ Mùa, đồng thời bảo đảm quỹ thời gian để cây vụ Đông sinh trưởng trong điều kiện thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân.

Quân Lâm