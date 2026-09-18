Ưu tiên đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong bối cảnh sản xuất công nghiệp mở rộng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động điều chỉnh phụ tải, đầu tư thiết bị hiệu suất cao, phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). Tiết kiệm năng lượng từng bước trở thành một phần trong chiến lược sản xuất xanh, góp phần giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phường Vĩnh Yên đầu tư lắp đặt, đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tiết kiệm điện vì mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 70-NQ/TW xác định bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Nghị quyết đặt nhiệm vụ đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, cải tiến công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới, hiệu suất cao, giảm phát thải môi trường.

Tại Phú Thọ, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên. Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, kéo theo nhu cầu điện sản xuất tăng nhanh. Năm 2025, điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 10,992 tỷ kWh, tăng 9,65% so với năm trước; công suất cực đại đạt 2.064 MW. Công ty Điện lực Phú Thọ đầu tư hơn 910 tỷ đồng cho 337 dự án, góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện. Năm 2026, áp lực phụ tải tiếp tục gia tăng. Trong 8 tháng, sản lượng điện thương phẩm đạt 7,08 tỷ kWh, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước; công suất sử dụng điện lớn nhất toàn tỉnh đạt khoảng 2.390 MW, tăng trên 16%. Nhóm khách hàng công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 62% sản lượng điện thương phẩm, tăng hơn 15%. Trong điều kiện đó, tiết kiệm điện không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, mà còn tạo điều kiện để hệ thống điện đáp ứng phụ tải mới. Năm 2025, Công ty Điện lực Phú Thọ ký cam kết tiết kiệm điện với 100% khách hàng thuộc các nhóm sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng; sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 266 triệu kWh. Đến giữa năm 2026, có 524 khách hàng ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải với tổng công suất cam kết 106 MW; 576 khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện phi thương mại, với tổng công suất tiết giảm 134 MW. Đây là nguồn dự phòng quan trọng, giúp ngành Điện giảm áp lực vận hành khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng chí Phan Thanh An - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: “Sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, nhất là thời điểm cao điểm, phụ tải tăng đột biến. Nhiều doanh nghiệp không chỉ ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải và tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện phi thương mại, mà còn chủ động đầu tư công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất, phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, từ đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện”.

Để chủ động bảo đảm cung ứng điện, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp với Sở Công Thương tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đánh giá tình hình cung ứng điện; triển khai các giải pháp quản lý, điều chỉnh phụ tải trên địa bàn. Công ty đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp sản xuất lớn, có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên để thông tin về kế hoạch cung ứng điện năm 2026; tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích doanh nghiệp chủ động dịch chuyển phụ tải khỏi các khung giờ cao điểm, nhất là khi phụ tải đỉnh tăng cao, gây áp lực lên hệ thống điện.

Giảm phát thải, hướng đến sản xuất xanh

Nếu trước đây tiết kiệm điện chủ yếu được chú trọng trong những tháng cao điểm nắng nóng, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang cách tiếp cận dài hạn như đầu tư công nghệ, tăng cường quản trị năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng sạch tại chỗ. Điển hình như nhiều doanh nghiệp đầu tư hệ thống ĐMTMN đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo ông Lê Hữu Phong - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Sơn Hà Phú Thọ, xã Tu Vũ, trước đây, hoạt động sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào điện lưới. Sau khi đầu tư, đưa vào vận hành hệ thống ĐMTMN, chi phí điện giảm khoảng 30% so với trước.

Hướng tới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển hệ thống điện bền vững, Điện lực Vĩnh Yên đang tích cực đồng hành cùng khách hàng phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ, góp phần lan tỏa xu hướng sử dụng năng lượng xanh. 8 tháng năm 2026, Điện lực Vĩnh Yên đã hỗ trợ 173 khách hàng đưa hệ thống ĐMTMN vào vận hành an toàn. Để đạt kết quả trên, đơn vị tập trung rà soát khách hàng tiềm năng, tuyên truyền lợi ích của ĐMTMN tự dùng, hướng dẫn thủ tục, kiểm tra kỹ thuật đấu nối và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện. Từ đó, góp phần giảm chi phí sử dụng điện, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tại chỗ, xây dựng hệ thống điện xanh, bền vững hơn.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030, Phú Thọ đặt mục tiêu tiết kiệm từ 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng, giảm tổn thất điện năng xuống dưới 3% và giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng 15% vào năm 2030 so với kịch bản phát triển bình thường. Hằng năm, tỉnh phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2,1% tổng điện năng tiêu thụ trong từng khu vực, lĩnh vực sử dụng điện. Để hiện thực hóa mục tiêu, sự chủ động của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thời gian qua, Sở Công Thương tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ; khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ và giải pháp quản lý năng lượng thông minh. Trong lĩnh vực logistics, sở yêu cầu doanh nghiệp rà soát nguồn phát thải, theo dõi cường độ sử dụng năng lượng, từng bước đưa các chỉ số phát triển bền vững vào chiến lược sản xuất, kinh doanh.

Ngọc Lam