Giá cả thị trường ngày 17/9/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cải ngồng 500g
22.000 đồng/túi
2
Măng nứa tươi Kim Bôi túi 500g
37.900 đồng/túi
3
Cải bó xôi túi 300g
23.500 đồng/túi
4
Cam ruột vàng Úc
79.900 đồng/kg
5
Thịt thăn bò khay 500g
199.500 đồng/khay
6
MEATDELI chân gà, khay 500g
54.950/khay
7
Ngũ cốc dinh dưỡng Froot Loops Kellogg’s, hộp 160g
72.500 đồng/hộp
8
Dầu mè thơm hảo hạng Meizan, chai 250ml
57.900 đồng/chai
9
Phở có gói xốt thịt, vị gà, gói 70g
9.400 đồng/gói
10
Mì Kimchi gói 8 bịch
84.000 đồng/gói
11
Cháo SGFood bổ dưỡng bồ câu yến mạch hạt sen, gói 240g
33.600 đồng/gói
12
Sữa dinh dưỡng NutiFood Grow Plus+, lốc 4 hộp x 110ml
38.400 đồng/lốc
13
Kem đánh răng Oral Clean Tom&Jerry Tutti Frutti, tuýp 75ml
45.900 đồng/tuýp
14
Sữa tắm gội toàn thân Carrie Junior hương chery, chai 700g
201.000 đồng/chai
15
Miếng lót sơ sinh Bobby fresh newborn 1, túi 64 miếng
103.000 đồng/túi
Kết Đoàn
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