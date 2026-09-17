Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 17/9/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cải ngồng 500g

22.000 đồng/túi

2

Măng nứa tươi Kim Bôi túi 500g

37.900 đồng/túi

3

Cải bó xôi túi 300g

23.500 đồng/túi

4

Cam ruột vàng Úc

79.900 đồng/kg

5

Thịt thăn bò khay 500g

199.500 đồng/khay

6

MEATDELI chân gà, khay 500g

54.950/khay

7

Ngũ cốc dinh dưỡng Froot Loops Kellogg’s, hộp 160g

72.500 đồng/hộp

8

Dầu mè thơm hảo hạng Meizan, chai 250ml

57.900 đồng/chai

9

Phở có gói xốt thịt, vị gà, gói 70g

9.400 đồng/gói

10

Mì Kimchi gói 8 bịch

84.000 đồng/gói

11

Cháo SGFood bổ dưỡng bồ câu yến mạch hạt sen, gói 240g

33.600 đồng/gói

12

Sữa dinh dưỡng NutiFood Grow Plus+, lốc 4 hộp x 110ml

38.400 đồng/lốc

13

Kem đánh răng Oral Clean Tom&Jerry Tutti Frutti, tuýp 75ml

45.900 đồng/tuýp

14

Sữa tắm gội toàn thân Carrie Junior hương chery, chai 700g

201.000 đồng/chai

15

Miếng lót sơ sinh Bobby fresh newborn 1, túi 64 miếng

103.000 đồng/túi

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 17/9/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Dinh dưỡng Bổ dưỡng Hàng hóa Sữa Lốc Sơ sinh Vàng Phở Cam
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