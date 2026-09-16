Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 16/9/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo ST25 Bảo Minh lúa ruộng rươi, túi 3kg

147.600 đồng/túi

2

Thịt ốc móng tay, khay 250g

36.000 đồng/khay

3

Cá basa cắt khúc

44.500 đồng/500g

4

MEATDELI PRE Thịt nạc dăm đầu giòn (S) khay 300g

92.070 đồng/khay

5

Hủ tiếu chay Nam Vang Nhịp Sống, gói 70g

11.200 đồng/gói

6

Miến gà Phú Hương, gói 53g

13.000 đồng/gói

7

Mì rau củ sợi nhỏ Safoco, gói 500g

33.000 đồng/gói

8

Dầu nành Tường An, chai 1 lít

61.500 đồng/chai

9

Đường vàng khoáng chất Biên Hòa, gói 1kg

39.300 đồng/gói

10

Dầu màu điều Dh Foods, chai 90ml

26.000 đồng/chai

11

Sáp thơm Glade hương chanh, hộp 180g

49.000 đồng/hộp

12

Đũa gỗ cẩm lai cẩn vầng trăng Thanh Tú

73.900 đồng/vỉ

13

Găng tay cao su tự nhiên Lock&Lock ETM803Y size M 32cm

22.500 đồng/đôi

14

Thớt tre chữ nhật Cherry 30x20x1.8cm

109.000 đồng/chiếc

15

Màng bọc thực phẩm Las Palms 30cm x 400m

289.000 đồng/hộp

Giá cả thị trường ngày 16/9/2026

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Khoáng chất Thực phẩm Hàng hóa Găng tay Cao su Rau củ Tường Chanh Vàng
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