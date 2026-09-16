Giá cả thị trường ngày 16/9/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo ST25 Bảo Minh lúa ruộng rươi, túi 3kg
147.600 đồng/túi
2
Thịt ốc móng tay, khay 250g
36.000 đồng/khay
3
Cá basa cắt khúc
44.500 đồng/500g
4
MEATDELI PRE Thịt nạc dăm đầu giòn (S) khay 300g
92.070 đồng/khay
5
Hủ tiếu chay Nam Vang Nhịp Sống, gói 70g
11.200 đồng/gói
6
Miến gà Phú Hương, gói 53g
13.000 đồng/gói
7
Mì rau củ sợi nhỏ Safoco, gói 500g
33.000 đồng/gói
8
Dầu nành Tường An, chai 1 lít
61.500 đồng/chai
9
Đường vàng khoáng chất Biên Hòa, gói 1kg
39.300 đồng/gói
10
Dầu màu điều Dh Foods, chai 90ml
26.000 đồng/chai
11
Sáp thơm Glade hương chanh, hộp 180g
49.000 đồng/hộp
12
Đũa gỗ cẩm lai cẩn vầng trăng Thanh Tú
73.900 đồng/vỉ
13
Găng tay cao su tự nhiên Lock&Lock ETM803Y size M 32cm
22.500 đồng/đôi
14
Thớt tre chữ nhật Cherry 30x20x1.8cm
109.000 đồng/chiếc
15
Màng bọc thực phẩm Las Palms 30cm x 400m
289.000 đồng/hộp
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 15/9/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 14/9/2026
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