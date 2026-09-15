Phú Thọ di dời 114 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng nguy hiểm

Từ ngày 13-15/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nâng trục dần lên phía Bắc với hoạt động của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện đợt mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số khu vực ở mức rất lớn, như: Tân Pheo (308,4mm), Cao Răm (305,2mm), Lũng Vân (293,4mm)... Mực nước các sông, hồ chứa thủy lợi lên nhanh, trong đó, sông Bôi ở mức 12,57m (dưới báo động III là 0,43m).

Trước tình hình đó, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung triển khai quyết liệt công tác ứng phó. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động ban hành 3 lệnh báo động lũ trên sông Bôi và sông Bùi. Các cấp chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai các phương án phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lực lượng chức năng xã Kim Bôi tổ chức canh gác, đặt biển cảnh báo người dân không đi qua ngầm khi nước tràn.

Tính đến 16 giờ ngày 15/9, toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán, di dời 114 hộ dân với 481 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng nguy hiểm. Trong đó, tập trung tại các xã: Mường Động (68 hộ, 278 nhân khẩu), Mường Bi (18 hộ, 75 nhân khẩu), Dũng Tiến (8 hộ, 44 nhân khẩu), Vân Sơn (6 hộ, 34 nhân khẩu), Kim Bôi (5 hộ, 21 nhân khẩu), Lương Sơn (5 hộ, 17 nhân khẩu), Cao Phong (4 hộ, 12 nhân khẩu).

Bên cạnh công tác sơ tán dân, các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị tốc mái nhà tại xã Mường Động; canh gác, phân luồng giao thông tại các tuyến đường, điểm sạt lở và các ngầm tràn để bảo đảm an toàn, giữ vững mạch máu giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng xã Mường Động đặt biển cảnh báo người dân không đi qua ngầm tràn khi mực nước dâng cao.

Ông Phan Mạnh Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và tài nguyên nước cho biết: Dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, lượng nước tại các hồ chứa thủy lợi lớn như hồ Cánh Tạng, Ngòi Giành, Đại Lải, Thanh Lanh, Xạ Hương... đã ở mức 85-90% dung tích thiết kế. Vì vậy, UBND các xã, phường và các ngành chức năng không được lơ là, chủ quan; cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát sao tình hình mưa lũ, sạt lở đất để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, thống kê và đánh giá chính xác các thiệt hại về nông nghiệp, công trình hạ tầng; chủ động cân đối ngân sách địa phương để xử lý, khắc phục nhanh các điểm sạt lở, hư hỏng. Đặc biệt, cần quan tâm toàn diện đời sống người dân khu vực sơ tán, đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu đói hay không có nơi ở an toàn.

Đinh Vũ