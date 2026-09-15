Nhiều địa phương bị ảnh hưởng do mưa lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 14/9 đến sáng 15/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to, gây ngập tại một số điểm tràn, nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng đến giao thông.

Tại xã Võ Miếu, mưa vừa, mưa to từ đêm 14/9 đến sáng 15/9 khiến nước tại một số điểm tràn trên địa bàn dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo UBND xã, tại các điểm tràn thuộc thôn Phú Hà và thôn Sang, nước sông lên cao. Để đảm bảo an toàn, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng chốt chặn tại các điểm tràn, cắm biển cảnh báo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Đập tràn tại các thôn Phú Hà, thôn Sang xã Võ Miếu được lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo.

UBND xã Võ Miếu đề nghị các thôn thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; thông tin kịp thời trên hệ thống loa truyền thanh để người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lương Sơn, một số điểm ngầm, cầu trên địa bàn xã bị ngập, đã được cắm biển cảnh báo. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại các vị trí xung yếu, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Đồng chí Đoàn Văn Hữu, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Lương Sơn cho biết: "Do địa phương nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, xã đã tổ chức sơ tán 5 hộ với 17 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cây lớn bị đổ do mưa bão trên địa bàn xã Lương Sơn, lực lượng chức năng đang di dời, đảm bảo an toàn giao thông.

Một số điểm ngập tại đập tràn trên địa bàn xã Lương Sơn được bố trí lực lượng túc trực, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Do mưa to kéo dài, trên địa bàn xã Mường Bi hiện có 3 ngầm tràn bị ngập. UBND xã đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực, hướng dẫn người dân qua lại. Xã đã tổ chức sơ tán 18 hộ với 75 nhân khẩu tại xóm Mường Khời ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại xã Cao Phong, sạt lở tại thôn Hợp Tiến ảnh hưởng đến 4 hộ với 12 nhân khẩu. UBND xã đã tiến hành di dời vật nuôi, tài sản của các hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lượng mưa lớn kéo dài trong sáng 15/9, khiến mực nước sông Bưởi xã Thượng Cốc lên nhanh. Lượng mưa đo được tại Thủy điện Miền Đồi sáng cùng ngày là 62,2mm. Mưa lớn gây ngập một số ngầm tràn như Ngầm Anh, xóm Anh và Đồng Tâm, ngầm Rậm Cọ, Ngầm Trang, Ngầm Mè Cổm, ngầm qua tràn Hồ Khang Trào tại xóm Trung Sơn (xóm Khang Trào cũ). Tại xóm Hữu Nghị xảy ra ngập úng cục bộ.

Trước diễn biến trên, UBND xã Thượng Cốc chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, lực lượng phòng, chống thiên tai cơ sở tổ chức chốt chặn tại các đầu ngầm tràn qua sông Bưởi. Công an xã bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí ngầm qua sông, suối và những điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn, sạt lở.

Tại các khu vực từng xảy ra sạt lở, nguy cơ sạt lở như xóm Khặng Vát cũ, xóm Rậm Cọ cũ và một số địa bàn thuộc khu vực Miền Đồi cũ, các trưởng xóm đã thông tin, cảnh báo người dân về nguy cơ mất an toàn, chủ động phòng tránh.

Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập úng cục bộ một số diện tích lúa, hoa màu tại vùng trũng thấp, trong đó có diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch, nguy cơ ảnh hưởng năng suất. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về nhà ở, giao thông và thủy lợi. Xã đang chỉ đạo các lực lượng triển khai biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại trong những ngày tới.

Theo thông tin của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, tại các xã như Toàn Thắng, Mai Hạ..., mưa lớn cũng gây thiệt hại về nhà ở và đường giao thông. UBND các xã đang chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Quốc Hội