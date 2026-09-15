Mưa lớn, 4 ngầm tại xã Toàn Thắng bị ngập sâu

Trong 24 giờ qua, lượng mưa tại các xã khu vực Hoà Bình từ 100-200 mm, một số địa phương đã bị ngập úng, sạt lở... ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Ngầm tràn bị ngập, không thể qua lại, UBND xã Toàn Thắng đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo người và phương tiện.

Theo thông tin từ UBND xã Toàn Thắng, đến 8 giờ sáng 15/9, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên tuyến tỉnh lộ 436 qua địa phương có 4 ngầm dọc tuyến bị ngập, phương tiện không thể qua lại. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực.

Cây đổ chắn đường, xã Toàn Thắng huy động lực lượng chức năng xử lý, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, trên tuyến đường liên thôn có một cây to đổ ngang, chắn đường vào nhà dân và có hiện tượng ngập cục bộ tại một số điểm.

Ngay trong sáng 15/9, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, khẩn trương khắc phục một số thiệt hại, đảm bảo lưu thông an toàn cho Nhân dân trên địa bàn.

Quốc Hội