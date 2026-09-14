Phú Thọ chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, sét, lũ, lũ quét và sạt lở đất

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 10205/BCH-NN&MT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, sét, lũ, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nâng trục dần lên phía Bắc với hoạt động của áp thấp nhiệt đới nên khả năng từ ngày 14/9 đến sáng 16/9, trên khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Tây và Tây Nam tỉnh (khu vực Hòa Bình cũ) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đặc biệt, từ ngày 14-17/9, trên các sông, suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ (sông Bôi tại Hưng Thi, sông Bùi tại Lâm Sơn) khả năng ở mức báo động 1.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai và hạn chế thấp nhất thiệt hại. Cụ thể:

UBND các xã, phường chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”

Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn biết, chủ động các biện pháp phòng, chống; tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không chủ quan, bị động trong mọi tình huống.

Tập trung rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chủ động thông tin, cảnh báo đến người dân và chuẩn bị phương án di dời, sơ tán khi cần thiết.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, hồ đập, thủy lợi, nhất là các hồ chứa nước nhỏ đang xuống cấp, các vị trí xung yếu, công trình đang thi công, khu vực đã từng xảy ra sự cố. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để vận hành điều tiết các hồ chứa và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu khi phát sinh tình huống. Chịu trách nhiệm nếu mất an toàn công trình, ngập úng, vỡ đập và thiệt hại do chủ quan gây ra.

Chỉ đạo lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã kiểm tra các khu vực trọng điểm; bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở... Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Chủ động triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng. Hướng dẫn người dân thu hoạch diện tích cây trồng, thủy sản đến thời kỳ thu hoạch; bảo vệ vật nuôi, chuồng trại, hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác khoáng sản, các khu vực bãi sông, ven sông, các công trình đang thi công. Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lũ.

Các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tăng cường phối hợp, tổ chức trực ban 24/24

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thường xuyên kiểm tra an toàn hồ chứa, đập, trạm bơm, cống, kênh mương và các công trình thuộc phạm vi quản lý.

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa, lũ, các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để tổ chức vận hành công trình thủy lợi tiêu nước; có biện pháp khắc phục ngay đối với diện tích ngập úng, các công trình nguy cơ mất an toàn.

Đối với hồ chứa, tổ chức kiểm tra toàn bộ công trình, tháo dỡ lưới chắn cá tại cửa tràn, vật cản ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ; vận hành hồ chứa theo đúng quy trình được phê duyệt. Chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du; khai thác hiệu quả dung tích hồ chứa để tham gia cắt, giảm lũ cho hạ du.

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hệ thống các luồng tiêu, trục tiêu và tổ chức giải tỏa, tháo dỡ các vật cản, bèo rác, khơi thông những điểm có thể gây ách tắc dòng chảy; kiểm tra các hệ thống trạm bơm tiêu, các van điều tiết, cửa van, máy đóng mở... đảm bảo vận hành bình thường.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lắp đặt rào chắn, biển báo và tổ chức trực ban 24/24 tại các ngầm, tràn và các công trình có nguy cơ mất an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện và người dân đi qua.

Có phương án bảo đảm an toàn cho các công trình đang thi công

Các Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình, dự án đang triển khai thi công thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các nhà thầu có phương án bảo đảm an toàn về người, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư, đặc biệt tại các công trình ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Chủ động triển khai biện pháp gia cố công trình, khơi thông hệ thống thoát nước, bố trí biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm. Tạm dừng khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình đang thi công, đặc biệt các cống dưới đê và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra mất an toàn chống lũ của đê.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với mưa lớn, dông, sét, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

P.V