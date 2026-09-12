Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 200 suất quà cho người dân xã Thượng Cốc

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thượng Cốc.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và xã Thượng Cốc tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã khám sức khỏe tổng quát, siêu âm, đo huyết áp, tầm soát các bệnh lý về tim mạch, đường hô hấp cho người dân.

Qua thăm khám, các bác sĩ tư vấn cho người dân về tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh, cũng như cách phòng, điều trị một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

Những phần quà ý nghĩa được trao cho người cao tuổi tại chương trình.

Cùng với khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm sữa bột, thuốc bổ và các đồ dùng thiết yếu. Tổng trị giá chương trình khám bệnh và tặng quà là 300 triệu đồng.

Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tư vấn về tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho người dân xã Thượng Cốc tại chương trình.

Hoạt động góp phần giúp người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Hồng Duyên