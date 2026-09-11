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Trong 2 ngày 11 - 12/9, UBND xã Lâm Thao phối hợp với Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng người Lâm Thao” với chủ đề “Một giọt máu - Triệu tấm lòng”.
Người tham gia được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm trước khi thực hiện hiến máu.
Ngày hội thu hút hơn 600 cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân đăng ký tham gia, trong đó có hơn 400 cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.
Sự tham gia trách nhiệm, nhiệt tình của cán bộ, công nhân Công ty cùng cán bộ, Nhân dân xã Lâm Thao tạo nên sức lan tỏa tích cực, đưa thông điệp hiến máu cứu người đến gần hơn với cộng đồng. Qua đó, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng của người lao động và sự đồng hành của doanh nghiệp với địa phương trong các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội.
Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (ngồi) tham gia hiến máu tình nguyện.
Mỗi đơn vị máu được trao đi là một nghĩa cử thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Ngày hội cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân và Nhân dân đối với phong trào hiến máu tình nguyện, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Toàn bộ số đơn vị máu thu tại ngày hội sẽ được chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cùng người dân tham gia hiến máu tình nguyện.
Thông qua hoạt động này, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác nhân đạo, an sinh xã hội.
Anh Thơ
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