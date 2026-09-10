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Trao thưởng 3,225 tỷ đồng cho khách hàng trúng xổ số miền Bắc

Ngày 10/9, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc tổ chức trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng trọn bộ 15 vé giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 2/9/2026, với tổng giá trị giải thưởng 3,225 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra các tờ vé và xác minh đầy đủ thông tin khách hàng theo quy định, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc đã hoàn tất các thủ tục liên quan, hướng dẫn khách hàng thực hiện nghĩa vụ thuế và chuyển khoản đầy đủ số tiền thưởng vào tài khoản của khách hàng.

Trao thưởng 3,225 tỷ đồng cho khách hàng trúng xổ số miền Bắc&nbsp;

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc trao thưởng cho khách hàng.

Ngay sau khi nhận phần thưởng may mắn, khách hàng đã trích 20 triệu đồng từ số tiền trúng thưởng để ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Khoản tiền được trao với mong muốn góp phần hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trao thưởng 3,225 tỷ đồng cho khách hàng trúng xổ số miền Bắc&nbsp;

Người trúng thưởng giải đặc biệt trao 20 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nghĩa cử của khách hàng góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đưa niềm vui từ một phần thưởng may mắn đến với những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống.

Đây là lần thứ 4 trong năm 2026 có khách hàng trúng giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc từ các loại vé do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc phát hành. Trước đó, ngày 22/1, khách hàng trúng 5 vé giải đặc biệt, tổng trị giá 600 triệu đồng; ngày 1/3 có khách hàng trúng 3 vé, trị giá 1,025 tỷ đồng; ngày 6/3 có khách hàng trúng 2 vé, trị giá 1 tỷ đồng.

Theo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc, hoạt động xổ số kiến thiết góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và các đại lý xổ số, đồng thời đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Hằng năm, Công ty đóng góp ngân sách trên 20 tỷ đồng...

Từ năm 2023 đến nay, Công ty đã tham mưu phân bổ 68 tỷ đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư 7 hạng mục công trình. Trong đó, 5 hạng mục đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 2 công trình đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Thúy Hường


Thúy Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Xổ số Vĩnh Phúc Miền bắc Công ty Trao thưởng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Giải đặc biệt May mắn Giải thưởng Hoàn cảnh khó khăn
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