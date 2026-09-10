Giá vàng hôm nay 10-9: SJC đi ngang, vàng thế giới quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce

Giá vàng miếng SJC sáng 10-9 giữ nguyên mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới tăng 33 USD, lên quanh 4.400 USD/ounce.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quanh ngưỡng 4.400 USD/Ounce

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.402 USD/ounce, tăng 33 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng và bạc giao ngay tăng khi đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến xung đột Mỹ - Iran lấn át tác động từ lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng và giá dầu thô tiếp tục đi lên.

Thị trường hiện tập trung vào các số liệu lạm phát của Mỹ, trong bối cảnh xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 - 16/9 được thị trường đánh giá khoảng 60%. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 sẽ được công bố vào thứ năm, tiếp đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ sáu. Giá dầu Brent trở lại trên 100 USD/thùng đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2023, qua đó tiếp tục gây sức ép lên các kim loại không sinh lời.

Theo Kitco News, vàng vẫn nhận được hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn do căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, diễn biến của PPI và CPI sẽ có vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tiếp theo. Số liệu lạm phát cao có thể củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất, trong khi số liệu yếu hơn sẽ hỗ trợ quan điểm tạm dừng tăng lãi suất.

Về kỹ thuật, ngưỡng kháng cự gần của vàng được xác định tại 4.422 USD/ounce, tiếp đến là 4.465 USD và 4.512 USD. Ở chiều ngược lại, các mức hỗ trợ lần lượt là 4.347 USD, 4.290 USD và 4.263 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-10-9-sjc-di-ngang-vang-the-gioi-quanh-nguong-4-400-usd-ounce-1706690.html

Theo hanoimoi.vn