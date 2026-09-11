Khánh thành nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 11/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty TNHH Jahwa Vina tổ chức lễ khánh thành nhà tình thương số 41 cho em Dương Gia Bảo, sinh năm 2020 ở thôn Thông, xã Tam Dương.

Đại diện Công ty TNHH Jahwa Vina hỗ trợ 150 triệu đồng cho gia đình em Dương Gia Bảo.

Gia đình em Dương Gia Bảo có hoàn cảnh khó khăn, bố bị tai nạn, mất khả năng lao động, mẹ là lao động chính. Trước đây, gia đình em phải sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, không đáp ứng điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Để giúp gia đình có mái ấm khang trang hơn, Công ty TNHH Jahwa Vina đã hỗ trợ 150 triệu đồng để gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Sau gần 6 tháng khởi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn hơn.

Tại lễ khánh thành, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Jahwa Vina cùng chính quyền địa phương đã động viên và tặng những phần quà thiết thực tới gia đình.

Các đại biểu tham quan ngôi nhà mới của gia đình em Dương Gia Bảo.

Từ năm 2014 đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Jahwa Vina hỗ trợ kinh phí và khởi công xây dựng 42 căn nhà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng nhà tình thương góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn