Sông Lô phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa

Để không bị động trước thiên tai, mùa mưa lũ năm nay, xã Sông Lô đã chủ động kích hoạt các kịch bản phòng thủ từ sớm, từ xa, quyết tâm dựng “lá chắn” vững chắc, bảo vệ an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Xã Sông Lô chủ động, sẵn sàng vật tư dự phòng ứng phó mưa bão.

Với đặc thù địa hình chuyển tiếp giữa vùng đồi núi thấp và đồng bằng, lại bị chia cắt bởi hệ thống ngòi lạch và gò nổi, xã Sông Lô luôn chịu áp lực lớn mỗi khi mùa bão lũ tràn về. Địa thế này khiến hơn 8,5km đê bao dọc sông Lô luôn đặt trong trạng thái phải theo dõi nghiêm ngặt, nhất là khi biến đổi khí hậu đang làm đảo lộn các quy luật thời tiết và gia tăng tần suất các hình thái thiên tai cực đoan.

Những năm qua, Sông Lô thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, mưa đá, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt, năm 2025, hoàn lưu của các cơn bão số 3, 5, 9, 10 và 11 liên tiếp gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng, làm ngập úng cục bộ tại nhiều vùng trũng thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại ước tính 5,7 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy thiên tai không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức phòng, chống. Thay vì chỉ tập trung ứng phó khi thiên tai xảy ra, Sông Lô xác định phải chủ động phòng ngừa, chuẩn bị kỹ các phương án ngay từ trước mùa mưa lũ.

Ngay từ đầu năm 2026, xã đã chuyển mạnh sang phương thức phòng ngừa từ sớm, từ xa. Hệ thống kịch bản ứng phó với từng tình huống thiên tai được xây dựng sát với đặc điểm địa bàn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Mỗi thành viên phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm cao nhất về sự an toàn của khu vực mình quản lý, bảo đảm chỉ huy thông suốt, linh hoạt ngay cả khi xảy ra giông lốc hay lũ quét bất ngờ.

Xã Sông Lô khẩn trương khắc phục điểm sạt lở do mưa bão tại thôn Bằng Phú.

Song song với việc siết chặt điều hành, công tác củng cố hạ tầng và chuẩn bị vật tư cũng được xã triển khai đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống theo kịch bản đề ra. Xã chủ động rà soát, phân bổ nguồn ngân sách hợp lý để nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, nạo vét kênh mương nội đồng nhằm khơi thông dòng chảy tại các khu vực xung yếu. Cùng với đó, các kho vật tư, phương tiện dự phòng theo phương châm “bốn tại chỗ” cũng được tập kết sẵn sàng tại từng thôn.

Tuy nhiên, dù kịch bản có hoàn hảo đến đâu cũng không thể thành công nếu thiếu đi lá chắn từ lòng dân. Ý thức được điều đó, xã tập trung nâng cao năng lực tự vệ, tính chủ động cho chính cộng đồng trước khi có lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Ông Nguyễn Phú Hưng - Phó trưởng phòng Nông nghiệp, Môi trường xã Sông Lô thông tin: “Địa hình của xã rất phức tạp, vừa có đê ven sông lớn, vừa có nhiều ngòi, lạch chia cắt. Vì vậy, nếu không chuẩn bị từ sớm, khi thiên tai xảy ra sẽ rất khó xử lý và hậu quả có thể khó lường”.

Theo ông Hưng, năm nay, bên cạnh gia cố hạ tầng, địa phương còn đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực ứng phó thực tế cho đội ngũ xung kích tại cơ sở. Công tác thông tin, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa cũng được thực hiện liên tục qua hệ thống loa truyền thanh và các hội nhóm Zalo, để mỗi người dân tự ý thức bảo vệ tài sản của chính mình.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hạ tầng vững chắc, kịch bản khoa học và ý thức chủ động của người dân đang tạo nên một “lá chắn” kiên cố, giúp xã Sông Lô tự tin vượt qua mùa bão lũ 2026, giữ vững thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Tỉnh