Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phát hiện 9 người dương tính với ma túy tại phòng hát karaoke

Một phòng hát tại quán karaoke ở phường Phú Thọ trở thành nơi sử dụng ma túy Ketamine. Đáng chú ý, trong số 9 người dương tính với ma túy có người mới 14 tuổi.

Rạng sáng 6/9, lực lượng Công an phường Phú Thọ bất ngờ kiểm tra cơ sở karaoke G.H.K. trên địa bàn phường. Bên trong phòng hát 8888, 3 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy với các đồ vật được dùng để chứa và sử dụng Ketamine: 1 đĩa sứ, 2 bật lửa, 1 tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng được cuộn thành ống hút và 2 túi nilon dạng zip.

Từ những dấu vết thu giữ tại hiện trường, Công an phường Phú Thọ tiếp tục mở rộng xác minh, triệu tập thêm 6 người liên quan. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 9 người đều dương tính với ma túy.

Phát hiện 9 người dương tính với ma túy tại phòng hát karaokeCác đối tượng trong vụ án.

Nhóm này đến từ nhiều địa phương, gồm Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, có 3 người chưa đủ 18 tuổi, trong đó, người trẻ nhất sinh năm 2012.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định V.H.N. (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Lào Cai) là người rủ rê và đưa tiền cho L.T.M. (sinh năm 2009) đi mua ma túy. Sau đó, L.T.M. chuẩn bị dụng cụ để cả nhóm cùng sử dụng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, N.V.D. (sinh năm 1993, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) được giao quản lý quán karaoke G.H.K. Người này bị xác định đã đồng ý để nhóm khách sử dụng phòng hát làm địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số ma túy, hành vi và vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ các cơ sở kinh doanh karaoke bị lợi dụng làm địa điểm để sử dụng ma túy. Cơ quan Công an yêu cầu chủ cơ sở và người quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng hát; kịp thời ngăn chặn, thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Người dân được khuyến cáo chủ động cung cấp thông tin về tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Hoài Vũ


Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sử dụng trái phép chất ma túy Công an Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ Lực lượng chức năng Dương tính Sử dụng ma túy Cung cấp thông tin Đắk Lắk Quán karaoke
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bình Xuyên dựng “thế trận lòng dân”

Bình Xuyên dựng “thế trận lòng dân”
2026-09-08 14:37:00

baophutho.vn Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Công an xã Bình Xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long