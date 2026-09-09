Phát hiện 9 người dương tính với ma túy tại phòng hát karaoke

Một phòng hát tại quán karaoke ở phường Phú Thọ trở thành nơi sử dụng ma túy Ketamine. Đáng chú ý, trong số 9 người dương tính với ma túy có người mới 14 tuổi.

Rạng sáng 6/9, lực lượng Công an phường Phú Thọ bất ngờ kiểm tra cơ sở karaoke G.H.K. trên địa bàn phường. Bên trong phòng hát 8888, 3 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy với các đồ vật được dùng để chứa và sử dụng Ketamine: 1 đĩa sứ, 2 bật lửa, 1 tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng được cuộn thành ống hút và 2 túi nilon dạng zip.

Từ những dấu vết thu giữ tại hiện trường, Công an phường Phú Thọ tiếp tục mở rộng xác minh, triệu tập thêm 6 người liên quan. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 9 người đều dương tính với ma túy.

Các đối tượng trong vụ án.

Nhóm này đến từ nhiều địa phương, gồm Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, có 3 người chưa đủ 18 tuổi, trong đó, người trẻ nhất sinh năm 2012.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định V.H.N. (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Lào Cai) là người rủ rê và đưa tiền cho L.T.M. (sinh năm 2009) đi mua ma túy. Sau đó, L.T.M. chuẩn bị dụng cụ để cả nhóm cùng sử dụng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, N.V.D. (sinh năm 1993, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) được giao quản lý quán karaoke G.H.K. Người này bị xác định đã đồng ý để nhóm khách sử dụng phòng hát làm địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số ma túy, hành vi và vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ các cơ sở kinh doanh karaoke bị lợi dụng làm địa điểm để sử dụng ma túy. Cơ quan Công an yêu cầu chủ cơ sở và người quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng hát; kịp thời ngăn chặn, thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Người dân được khuyến cáo chủ động cung cấp thông tin về tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Hoài Vũ